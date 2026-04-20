Bosanka koja priprema astronaute za odlazak u svemir: Sanjajte velike stvari i idite korak po korak
Tko je Bosanka koja je sudjelovala u pripremi i praćenju astronauta u povijesnoj misiji Artemis II na Mjesec? Vahida Velić, kao i brojna djeca, maštala je kako će postati astronautkinja. U Mrkonjić Gradu i Donjem Vakufu, gdje je odrastala, poslijeratne generacije učene su da “ostanu prizemne, prilagode očekivanja i razmišljaju u okvirima onoga što izgleda moguće”. Tako opisuje početak svog puta, unatoč kojem je stigla do višestrukih uloga u Europskoj svemirskoj agenciji – s manje od trideset godina. O posljednjem povijesnom pothvatu astronauta, kao i o svom putu, Vahida Velić govorila je za N1 BiH.
Na samom početku Velić ističe da, kada dolazite iz manjih sredina, nemate puno prilika za usavršavanje, izvannastavne aktivnosti i bilo kakvu međunarodnu suradnju.
“Vjerujem da će se više sa mnom poistovjetiti osobe koje dolaze iz takvih manjih mjesta. Kako reći, moj put do ovoga gdje se nalazim trenutno, u Europskom centru za astronaute, nije bio linearan. Nikada nije postojao jedan jasan put. Ja sam putokaz, ali je uvijek postojala znatiželja za znanošću, inženjerstvom i istraživanjem. Tako da je zapravo ovo gdje se trenutno nalazim niz malih koraka. Od studiranja, volontiranja, raznih stipendija u kojima sam sudjelovala, međunarodnih programa, odlaska izvan zemlje. I zapravo su se sve te male kockice na kraju složile da danas radim kao instruktorica za astronaute”, navela je Velić za N1 BiH.
Briga o zdravlju astronauta
Na posljednjoj misiji radila je na pripremi astronauta za odlazak na Međunarodnu svemirsku stanicu.
“Jedan dio Međunarodne svemirske stanice je europski modul Columbus, tako da astronauti koji idu na misiju moraju biti obučeni za Columbus sustave, ali i eksperimente. Moj zadatak je pripremati astronaute za eksperimente koje će provoditi na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Što se tiče misije Artemis II, nisam bila u ulozi instruktorice, ali smo pripremali eksperiment koji se koristio tijekom misije. Astronauti su koristili aplikaciju koju smo razvili kako bi pratili dnevni unos hrane, pića i lijekova te kako bi mogli sigurno komunicirati sa svojim liječnikom”, istaknula je.
Koje su posljedice boravka u svemiru?
S obzirom na to da je pratila zdravlje astronauta i promjene u njihovom organizmu, otkrila je koje su najčešće posljedice.
“Kod kratkih misija posljedice boravka u svemiru i mikrogravitaciji nisu toliko izražene. Više ih vidimo kod astronauta koji borave dulje vrijeme. Na ISS-u astronauti borave oko 6 do 8 mjeseci, ponekad i duže, i tada se posljedice jasno vide. Kod kratkih misija radi se uglavnom o prilagodbi – mogli ste, primjerice, vidjeti da su im lica natečena jer se tekućine u tijelu pomiču prema gornjem dijelu tijela. Kod dugotrajnih misija posljedice su drugačije, ali većina je reverzibilna, što znači da se stanje nakon povratka na Zemlju uglavnom vrati blizu normalnog. Prije misija astronauti prolaze detaljne medicinske preglede, kao i tijekom i nakon misija, kako bi se stanje usporedilo i kako bismo prikupili znanja za buduće misije”, navela je Velić.
Razgovor s astronautima u svemiru
Govoreći o misijama Artemis, istaknula je kako su one povijesne jer se čovječanstvo vraća na Mjesec i ponovno testira kapsule koje bi omogućile daljnja putovanja.
“S uspjehom ovakvih misija vidimo da ni Mars više nije toliko daleko. Samo je pitanje kada ćemo stići tamo. Bit će zanimljivo”, dodala je.
Velić je i članica tima kontrole leta za Međunarodnu svemirsku stanicu – Eurocom, odnosno europski komunikator za ISS, što znači da je izravno komunicirala s astronautima.
“Imati privilegiju da dolazite na posao i radite izravno s astronautima, pomažete im u njihovim svakodnevnim aktivnostima, nešto je što me jako veseli”, kazala je.
Na početku nije vjerovala da će doći do ove razine, ali kroz obuke, radno iskustvo i suradnju s kolegama shvatila je da ništa nije nemoguće.
“Sanjajte velike stvari, ništa nije nedostižno”
Smatra da je Bosni i Hercegovini prijeko potrebna reforma obrazovanja.
“Vjerujem da se svi koji su studirali mogu složiti da bi nam dobro došla reforma obrazovanja jer su neke stvari koje se uče zastarjele. Potrebno je pratiti razvoj tehnologije i tržišta. Također, važno je staviti naglasak na strane jezike i studentske razmjene jer se tako šire vidici. Jezici su ključni za međunarodnu suradnju”, pojasnila je.
Na kraju je imala poruku za sve koji sanjaju da postanu astronauti ili rade slične poslove:
“Treba sanjati velike stvari i vjerovati da ništa nije nedostižno. Čak i kada se čini da jest, treba biti uporan i ne čekati idealne uvjete. Idite korak po korak i to će vas na kraju negdje dovesti.”
