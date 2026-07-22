Turudić o koncesiji u Rijeci: Pitat ćemo nadležne zašto su donijeli baš tu odluku

Što se tiče bespravne izgradnje kampa u Tisnom bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića, Turudić je uvjeren da je to "čvrst slučaj". "Imamo dokaze koji opravdaju postojanje osnovane sumnje i siguran sam da će to biti uspješno okončan postupak, kao što su svi postupci koje smo započeli. U svima su odbijena žalbena rješenja o provođenju istrage ili su potvrđene optužnice. Vrlo smo uspješni u ove dvije godine koliko sam u DORH-u", naglasio je.