Trodjelno terapijsko sredstvo amivantamab moglo bi se davati kao injekcija za liječenje ponovljenih ili metastatskih karcinoma.
Liječnici su pohvalili „iznimno ohrabrujuće” rezultate ispitivanja koji pokazuju da pametna injekcija s trostrukim djelovanjem može smanjiti tumore kod pacijenata s rakom glave i vrata unutar šest tjedana, piše The Guardian.
Rak glave i vrata šesti je najčešći oblik raka u svijetu. Ako se proširi ili vrati nakon standardnog liječenja, pacijentima se obično nudi imunoterapija i kemoterapija na bazi platine. No ako to zakaže, liječnici često više nemaju drugih mogućnosti.
Injekcija amivantamab
Istraživanje je pokazalo da lijek pod nazivom amivantamab, koji se daje injekcijom, može smanjiti tumore kod pacijenata s ponovljenim ili metastatskim rakom koji su već bili podvrgnuti imunoterapiji i kemoterapiji. Pojedinosti su predstavljene na konferenciji Europskog društva za medicinsku onkologiju (ESMO) u Berlinu.
Profesor Kevin Harrington, profesor bioloških terapija raka na Institutu za istraživanje raka u Londonu i onkolog u Kraljevskom onkološkom centru Royal Marsden NHS, rekao je:
“Vidjeti ovakvu razinu koristi kod pacijenata koji su prošli brojne tretmane izuzetno je ohrabrujuće. Ovo bi moglo predstavljati stvarnu promjenu u načinu na koji liječimo rak glave i vrata – ne samo u smislu učinkovitosti, nego i u načinu pružanja skrbi.”
Dodao je:
“Ovo je prvi put da smo testirali ovakav oblik trostruke terapije kod pacijenata s rakom glave i vrata kojima se bolest vratila nakon liječenja. Amivantamab je pametan lijek koji ne samo da blokira dva ključna mehanizma rasta raka, već i pomaže imunološkom sustavu da odradi svoj posao.”
“Za razliku od mnogih terapija koje zahtijevaju sate provedene na bolničkoj stolici, amivantamab se daje kao jednostavna injekcija pod kožu. To ga čini bržim, praktičnijim i potencijalno lakšim za primjenu u ambulantama – ili čak kod kuće u budućnosti.”
Kliničko ispitivanje na pacijentima iz 11 zemalja
Kliničko ispitivanje Orig-AMI 4, koje financira farmaceutska tvrtka Janssen, uključilo je pacijente iz 11 zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo. Svi su imali rekurentni ili metastatski planocelularni karcinom glave i vrata (HNSCC) – oblik raka koji je teško liječiti i često se vraća nakon standardnih terapija.
Jedna skupina od 86 pacijenata, koja je prethodno primila imunoterapiju i kemoterapiju, dobila je amivantamab. Rani rezultati pokazali su da je 76 % pacijenata u toj skupini imalo smanjenje tumora ili zaustavljanje njihova rasta.
Odgovori na terapiju zabilježeni su u prosjeku unutar šest tjedana, a liječenje je općenito bilo dobro podnošeno. Većina nuspojava bila je blaga do umjerena. Prosječno razdoblje bez napredovanja bolesti za pacijente koji su primali samo amivantamab bilo je 6,8 mjeseci.
Amivantamab djeluje na rak na tri načina: blokira EGFR (receptor epidermalnog faktora rasta), protein koji potiče rast tumora, te MET, signalni put koji stanice raka često koriste da izbjegnu liječenje. Također aktivira imunološki sustav kako bi pomogao u napadu na tumor.
