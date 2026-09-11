Otkriće s indonezijskog otoka: Ljudi su psihoaktivne tvari koristili prije 25.000 godina

Danas se ova psihoaktivna tvar konzumira tako da se obrađena sjemenka betelova oraščića pomiješa s gašenim vapnom i drugim sastojcima kako bi se dobila smjesa koja se potom žvače. Takav je način konzumacije popularan u južnoj i jugoistočnoj Aziji, a procjenjuje se da betelove oraščiće žvače oko desetine svjetskog stanovništva.