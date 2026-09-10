Čak 99,999 posto zlata nalazi se na jednom mjestu - ali do njega ne možemo

Geokemičari sa Sveučilišta u Göttingenu objavili su u časopisu Nature rezultate istraživanja koji upućuju na to da materijal iz Zemljine jezgre može dospjeti do plašta, a zatim i do vulkana na Havajima. Tim koji su predvodili Nils Messling i Matthias Willbold pronašao je kemijske tragove koji sugeriraju da granica između jezgre i plašta nije potpuno zatvorena, kao što se dugo vjerovalo.