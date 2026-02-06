Oglas

VIDEO / Plenković pitao robota može li sjesti: Njegov odgovor je nasmijao sve prisutne

N1 Hrvatska
06. velj. 2026. 11:40
14:05

Premijer Andrej Plenković presjedao je sjednicom Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a prije njega ga je dočekao prvi hrvatski humanoidni robot iz Runovića kod Imotskog, RINNO.

Razvio ga je mladi inovator Mario Ljubičić. Izgleda i kreće se kao čovjek te je osmišljen da pomaže ljudima u svakodnevnim poslovima.

Tom je prilikom Ljubičić RINNA zamolio da pozdravi premijera, na što je robot kazao "Poštovani premijeru, srdačan pozdrav od RINNA."

Dodao je da mu je drago biti na "ovom važnom događaju".

Premijer ga je zatim upitao može li sjesti, na što mu je RINNO poručio, s odmakom, da može.

"Samo vi nastavite, ja ću ovdje biti spreman za rad dok vi uživate u pauzi", dodao je RINNO.

Njegov odgovor nasmijao je premijera i okupljene.

Mario Ljubičić RINNo andrej plenković robot

