Napisao je knjigu Brighter: Optimism, Progress and the Future of Environmentalism, koja je oda čistoj energiji i nadi. Svjestan je rizika poput ekonomske destabilizacije, populističkih odgovora i dezinformacija, no tvrdi da takav ishod nije neizbježan . Dobici u produktivnosti i obilju mogli bi biti golemi, a raspodjela – primjerice po uzoru na open source softver – pravedna.