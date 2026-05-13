OPASNE TVARI - PFAS
Šokantno otkriće: "Vječne kemikalije" pronađene u 98,8 posto analiziranih uzoraka ljudske krvi
Takozvane "vječne kemikalije“, koje se povezuju s brojnim zdravstvenim problemima, doista su posvuda – otkrivene su u čak 98,8 posto od 10.566 uzoraka krvi analiziranih u novoj američkoj studiji.
Riječ je o perfluoroalkilnim i polifluoroalkilnim tvarima (PFAS), a toksikolozi ih poznaju više od 15.000. Nadimak "vječne“ dobile su zbog iznimne otpornosti na razgradnju i dugotrajnog zadržavanja u okolišu.
PFAS se desetljećima široko koriste u raznim industrijskim procesima, zbog čega su završile u hrani, vodi i ekosustavima diljem planeta.
Već se znalo da PFAS mogu dospjeti u ljudsko tijelo. U ovom istraživanju znanstvenici iz američkog toksikološkog laboratorija NMS Labs željeli su otkriti koliko se različitih kombinacija PFAS-a pojavljuje u ljudskoj krvi.
PFAS se nalaze u brojnim proizvodima, uključujući premaze neprijanjajućih tava.
Podaci korišteni u istraživanju prikupljeni su iz 10.566 uzoraka seruma i plazme dostavljenih laboratoriju NMS Labs u Pennsylvaniji radi testiranja na PFAS.
Većina uzoraka sadržavala je složene mješavine više PFAS spojeva
"Ovaj veliki skup podataka pruža stvaran uvid u to kako se više vrsta PFAS-a istodobno pojavljuje kod ljudi“, rekla je toksikologinja Laura Labay iz NMS Labsa.
Iako podaci nisu pokazivali jesu li neki uzorci uzeti od iste osobe, riječ je o velikom uzorku američke populacije analiziranom standardnim panelima za PFAS testiranje.
„Prepoznavanjem obrazaca zajedničke izloženosti, studija omogućuje bolje razumijevanje što široka i kombinirana izloženost PFAS-u može značiti za ljudsko zdravlje“, dodala je Labay.
Istraživači su otkrili da je samo 0,18 posto uzoraka sadržavalo jednu PFAS kemikaliju. Većina uzoraka sadržavala je složene mješavine više PFAS spojeva, piše Science Alert.
"Procjena kemijskih mješavina ključna je za razumijevanje bioloških učinaka zbog mogućih aditivnih, sinergijskih ili antagonističkih interakcija“, napisali su Laura Labay i njezin kolega Lee Blum u radu.
Kiselina koja se koristi u tekstilu i namještaju
Velik broj istih PFAS spojeva pronađen je u gotovo svim uzorcima krvi. Jedna od kemikalija, perfluoroheksan sulfonska kiselina (PFHxS), koja se koristi u tekstilu, namještaju i ljepilima, otkrivena je u 97,9 posto uzoraka.
Zbog zabrinutosti za zdravlje – uključujući učinke na jetru i imunološki sustav pokazane u pokusima na životinjama – uporaba PFHxS-a danas je u mnogim državama ograničena ili potpuno zabranjena, no šteta je možda već učinjena.
Većina ljudi vjerojatno je bila izložena velikom broju različitih PFAS spojeva, dok znanstvenici još pokušavaju razumjeti njihove zajedničke učinke.
"Ovi nalazi potvrđuju da se izloženost PFAS-u rijetko događa kroz pojedinačne spojeve“, rekla je Labay.
"Umjesto toga, ljudi u tijelu obično nose kombinacije pet ili više PFAS kemikalija s različitim svojstvima bioakumulacije i različitim vremenom zadržavanja u organizmu.
Velika učestalost i dosljednost određenih kombinacija PFAS-a naglašavaju važnost proučavanja njihovih mješavina u biomonitoringu, osobito zbog mogućeg utjecaja na više bioloških sustava u tijelu.“
S kojim zdravstvenim problemima se povezuju PFAS kemikalije
Istraživači su uglavnom analizirali 13 najčešćih PFAS spojeva pa nalazi vjerojatno podcjenjuju stvarno kemijsko opterećenje.
Važno je napomenuti da studija nije mjerila količinu PFAS-a u krvi, nego samo njihovu prisutnost pomoću masene spektrometrije.
Još uvijek nije jasno kolika izloženost "vječnim kemikalijama“ može biti štetna za ljude. Dosadašnja saznanja temelje se uglavnom na laboratorijskim istraživanjima stanica i životinja te promatračkim studijama, no dokazi se sve više gomilaju.
Istraživanja povezuju PFAS s ubrzanim starenjem stanica, promjenama u mozgu i povećanim rizikom od nekih vrsta raka, iako izravna uzročno-posljedična veza još nije potvrđena.
Dio problema leži u tome što su PFAS vrlo korisni – štite proizvode od vode, topline i ulja – ali upravo zbog tih svojstava izrazito se sporo razgrađuju u okolišu.
Toksične tvari kruže među ljudima
Regulatori i vlade ozbiljno shvaćaju moguće opasnosti, no zabrana uporabe PFAS-a, pronalazak sigurnih zamjena ili njihovo uklanjanje iz okoliša predstavlja velik izazov, iako nije nemoguće.
Nova studija pokazuje koliko je problem raširen i koliko različitih kombinacija potencijalno toksičnih tvari kruži među ljudima: u dva korištena testna panela otkriveno je više od 70 jedinstvenih kombinacija PFAS spojeva.
"Nadamo se da će ovi nalazi pomoći budućim procjenama rizika, usmjeriti istraživanja štetnih kombinacija PFAS-a i pridonijeti jasnijim kliničkim i javnozdravstvenim smjernicama“, rekla je Labay.
Istraživanje je objavljeno u časopisu Journal of Occupational and Environmental Hygiene.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare