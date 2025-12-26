Što Trump planira na Mjesecu?

Nova izvršna uredba američkog predsjednika Donalda Trumpa definira prioritete Sjedinjenih Država u svemiru. Među njima su obnovljena obveza slijetanja na Mjesec do 2028. godine, razvoj novih svemirskih raketnih sustava te slanje nuklearnih reaktora u orbitu.
Cilj je prije kraja desetljeća ponovno poslati ljude na Mjesec, lansirati nuklearne reaktore u svemir i razviti raketne tehnologije koje se mogu lansirati iz svemira.Tim je povodom Trump predstavio petogodišnji plan ciljeva koje njegova administracija namjerava ostvariti u svemiru.
NASA se priprema na misije
Na vrhu popisa nalazi se povratak ljudi na Mjesec do 2028. godine te uspostava stalne lunarne postaje do 2030.
Američka svemirska agencija NASA, zajedno s partnerima poput Europske svemirske agencije (ESA), priprema se za misije u sklopu programa Artemis, kojima je predviđen povratak ljudi na površinu Mjeseca.
Misija Artemis II, planirana za veljaču 2026., uključivat će obilazak Mjeseca u orbiti, a u posadi će biti troje američkih astronauta i jedan kanadski astronaut.
Popis posade za kasniju misiju Artemis III, tijekom koje bi astronauti ponovno hodali po površini Mjeseca, još nije objavljen.
Stručnjaci su ranije za Euronews izjavili da bi misija, trenutačno planirana za 2027., mogla kasniti zbog nastavka testiranja SpaceX-ove letjelice Starship, koju bi ta misija trebala koristiti.
Trumpova izvršna uredba navodi i da će administracija povećati isplativost arhitekture lansiranja i istraživanja, uključujući razvoj komercijalnih usluga lansiranja, kako bi se potaknula lunarna istraživanja.
SAD želi biti prvi na Marsu
NASA razvija takozvani koncept od Mjeseca do Marsa, u kojem bi se znanja stečena na Mjesecu i eventualna baza na njegovoj površini koristili kao korak prema budućoj misiji na Mars. Trump je, međutim, u prošlosti poručivao da bi se agencija trebala izravno usredotočiti na dolazak na Crveni planet.
Mars se spominje i u novoj izvršnoj uredbi, u kojoj se navodi da će Sjedinjene Države biti prva nacija koja će spustiti astronauta na Mars.
Trumpa je Washington Post citirao još 2017., tijekom njegova prvog mandata, kada je rekao da bi volio vidjeti Amerikance na Marsu tijekom svojeg drugog mandata, no od tada nisu objavljeni ažurirani vremenski okviri.
Novi svemirski raketni sustavi
Trumpova administracija želi zaštititi vitalnu nacionalnu i gospodarsku sigurnost Amerike u svemiru razvojem novih raketnih obrambenih tehnologija.
U uredbi se navodi da će raketna tehnologija sljedeće generacije ojačati projekt "Zlatna kupola", višeslojni obrambeni sustav koji bi trebao štititi SAD od različitih vrsta projektila, uključujući balističke, hipersonične i krstareće rakete. Sustav bi također trebao biti sposoban suprotstaviti se dronovima i naprednim zračnim prijetnjama.
Trump je u svibnju objavio da bi “Zlatna kupola” mogla stajati oko 175 milijardi dolara, što je više od 150 milijardi eura, te da bi mogla biti izgrađena prije kraja njegova drugog mandata 2028. godine.
Konačni svemirski obrambeni sustav trebao bi biti sposoban otkrivati, klasificirati i neutralizirati prijetnje Sjedinjenim Državama iz vrlo niske Zemljine orbite, uključujući i potencijalno nuklearno oružje raspoređeno u svemiru.
Izvršna uredba također daje američkoj vladi rok od šest mjeseci za provedbu nove strategije svemirske sigurnosti.
Razvoj komercijalnog svemirskog gospodarstva
Trumpova uredba predviđa i izdvajanje najmanje 50 milijardi dolara, odnosno oko 43,15 milijardi eura, za stvaranje dinamičnog komercijalnog svemirskog gospodarstva do 2028.
Fokus administracije bit će na otvaranju bolje plaćenih radnih mjesta u proizvodnji zrakoplovne i svemirske opreme, povećanju broja testiranja lansiranja i povratka letjelica te regulatornim reformama.
Ovo se nadovezuje na izvršnu uredbu iz kolovoza, kojom je Trump naložio saveznim agencijama da pojednostave propise, ubrzaju lansiranja i podupru svemirsku infrastrukturu za novu ekonomiju u orbiti. Tom uredbom ukinute su i obveze provođenja okolišnih procjena za lansiranja i povratke letjelica.
U kolovoškoj uredbi navodi se da komercijalno svemirsko gospodarstvo osigurava da Sjedinjene Države zadrže vodeću ulogu u komercijalnom korištenju svemira.
Još jedan dio prosinačke izvršne uredbe upućuje poziv privatnim tvrtkama da unaprijede lansirnu infrastrukturu kako bi se Međunarodna svemirska postaja mogla zamijeniti do 2030.
