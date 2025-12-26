Što Trump planira na Mjesecu?

NASA razvija takozvani koncept od Mjeseca do Marsa, u kojem bi se znanja stečena na Mjesecu i eventualna baza na njegovoj površini koristili kao korak prema budućoj misiji na Mars. Trump je, međutim, u prošlosti poručivao da bi se agencija trebala izravno usredotočiti na dolazak na Crveni planet.