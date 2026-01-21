VIDEO / Oluja Harry hara Italijom: Golemi valovi poplavili gradove, voda nosila automobile

Dramatične snimke sa Sicilije, nastale u utorak navečer, prikazuju stanovnike kako bježe pred olujnim valom koji je poplavio ulice. Snažna oluja Harry, koja je zahvatila Sredozemlje, donijela je goleme valove koji su ulice pretvorili u rijeke, tjerajući ljude u bijeg.
Oglas
Posljedice oluje na Siciliji
Na otoku Lipari, nedaleko od Sicilije, golemi olujni val udario je u luku i odmah poplavio okolne ulice. U Cataniji, drugom najvećem sicilijanskom gradu, valovi su prouzročili ozbiljnu štetu u jednom restoranu.
Powerful storm surge hit Catania, Sicily, Italy 🇮🇹 (20.01.2026) pic.twitter.com/tDBdzWvrLG— Disaster News (@Top_Disaster) January 20, 2026
Nadzorne kamere zabilježile su trenutak kada je snažan val razbio prozore restorana i uništio unutrašnjost. Snimke s otoka također prikazuju poplavljene ulice pune krhotina i vreća za smeće. U lučkom gradu Messini situacija je bila toliko teška da se urušio dio obalne šetnice.
🚨 Today’s chilling video from Italy 🇮🇹— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) January 20, 2026
A tiny village in Sicily’s Messina province as Cyclone Harry sweeps through
Stay safe! pic.twitter.com/DodYTzhCx1
Crvena upozorenja i evakuacije
Vlasti su izdale crvena upozorenja za Siciliju, Sardiniju i Kalabriju zbog vjetrova orkanske snage, obilne kiše i opasnih olujnih valova. Na Siciliji su zabilježeni udari vjetra do 119 kilometara na sat, a visina valova prelazila je devet metara, dok je u Cataniji razina mora porasla za više od pet metara.
Powerful storm surge hits Letojanni, Sicily, Italy 🇮🇹 (20.01.2026)pic.twitter.com/6ZHi3QFWEA— Disaster News (@Top_Disaster) January 20, 2026
Zbog pogoršanja uvjeta, vlasti su naredile preventivne evakuacije te je oko 190 ljudi evakuirano iz najizloženijih područja. Svi trajektni polasci za Sardiniju i manje otoke su obustavljeni. U nekoliko gradova naređeno je zatvaranje škola, parkova i sportskih objekata, a očekuje se da će na otoku u samo dva dana pasti do 300 milimetara kiše.
Oluja pogodila i Maltu
Oluja je pogodila i obližnju Maltu, gdje su snažni valovi također preplavili ulice. Zabilježeni su vjetrovi brzine do 105 km/h, a stanovnicima u nekim dijelovima otoka savjetovano je da ostanu u svojim domovima.
Malteški Odjel civilne zaštite upozorio je stanovnike da "izbjegavaju rad na visini, uključujući krovove, balkone, skele i izložene strukture", te da se "drže podalje od obale, lukobrana i obalnih staza". Letovi i trajekti za Maltu su preusmjereni ili otkazani, a hitne službe zabilježile su više od 180 intervencija.
Upozorenja diljem Sredozemlja
Posljedice oluje osjetile su se i u drugim dijelovima Sredozemlja. Španjolska je izdala žuta upozorenja za vjetar i velike valove u južnoj regiji Andaluziji, gdje su se u obalnim gradovima Malagi i Almeriji očekivali udari vjetra od 69 km/h. U Francuskoj su se obalna područja na sjeverozapadu zemlje također suočila s jakom kišom i snažnim vjetrovima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas