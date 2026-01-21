Oglas

VIDEO / Oluja Harry hara Italijom: Golemi valovi poplavili gradove, voda nosila automobile

N1 Info
21. sij. 2026. 17:26
Screenshot / X

Dramatične snimke sa Sicilije, nastale u utorak navečer, prikazuju stanovnike kako bježe pred olujnim valom koji je poplavio ulice. Snažna oluja Harry, koja je zahvatila Sredozemlje, donijela je goleme valove koji su ulice pretvorili u rijeke, tjerajući ljude u bijeg.

Posljedice oluje na Siciliji

Na otoku Lipari, nedaleko od Sicilije, golemi olujni val udario je u luku i odmah poplavio okolne ulice. U Cataniji, drugom najvećem sicilijanskom gradu, valovi su prouzročili ozbiljnu štetu u jednom restoranu.

Nadzorne kamere zabilježile su trenutak kada je snažan val razbio prozore restorana i uništio unutrašnjost. Snimke s otoka također prikazuju poplavljene ulice pune krhotina i vreća za smeće. U lučkom gradu Messini situacija je bila toliko teška da se urušio dio obalne šetnice.

Crvena upozorenja i evakuacije

Vlasti su izdale crvena upozorenja za Siciliju, Sardiniju i Kalabriju zbog vjetrova orkanske snage, obilne kiše i opasnih olujnih valova. Na Siciliji su zabilježeni udari vjetra do 119 kilometara na sat, a visina valova prelazila je devet metara, dok je u Cataniji razina mora porasla za više od pet metara.

Zbog pogoršanja uvjeta, vlasti su naredile preventivne evakuacije te je oko 190 ljudi evakuirano iz najizloženijih područja. Svi trajektni polasci za Sardiniju i manje otoke su obustavljeni. U nekoliko gradova naređeno je zatvaranje škola, parkova i sportskih objekata, a očekuje se da će na otoku u samo dva dana pasti do 300 milimetara kiše.

Oluja pogodila i Maltu

Oluja je pogodila i obližnju Maltu, gdje su snažni valovi također preplavili ulice. Zabilježeni su vjetrovi brzine do 105 km/h, a stanovnicima u nekim dijelovima otoka savjetovano je da ostanu u svojim domovima.

Malteški Odjel civilne zaštite upozorio je stanovnike da "izbjegavaju rad na visini, uključujući krovove, balkone, skele i izložene strukture", te da se "drže podalje od obale, lukobrana i obalnih staza". Letovi i trajekti za Maltu su preusmjereni ili otkazani, a hitne službe zabilježile su više od 180 intervencija.

Upozorenja diljem Sredozemlja

Posljedice oluje osjetile su se i u drugim dijelovima Sredozemlja. Španjolska je izdala žuta upozorenja za vjetar i velike valove u južnoj regiji Andaluziji, gdje su se u obalnim gradovima Malagi i Almeriji očekivali udari vjetra od 69 km/h. U Francuskoj su se obalna područja na sjeverozapadu zemlje također suočila s jakom kišom i snažnim vjetrovima.

italija klimatske promjene oluja harry oluja u italiji

