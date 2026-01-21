VIDEO / Oluja Harry hara Italijom: Golemi valovi poplavili gradove, voda nosila automobile

Zbog pogoršanja uvjeta, vlasti su naredile preventivne evakuacije te je oko 190 ljudi evakuirano iz najizloženijih područja. Svi trajektni polasci za Sardiniju i manje otoke su obustavljeni. U nekoliko gradova naređeno je zatvaranje škola, parkova i sportskih objekata, a očekuje se da će na otoku u samo dva dana pasti do 300 milimetara kiše.