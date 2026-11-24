Na pitanje zašto Ministarstvo nije bilo obaviješteno, odgovara da je vrlo nezgodno da ona odgovara na to pitanje jer je ravnateljica postala prije tjedan dana. "Da sam bila tada ravnatelj ustanove, možda bih o tome izvijestila u tromjesečnom izvješću. O smrtni Periša smo dužni u puno kraćem roku izvijestiti. To su dva događaja koja nemaju istu težinu i obvezu izvještavanja", kaže.