Vučić: Na prosvjedu nije bilo siromašnih. Ne znam zašto su bogati ljutiti, što smo im skrivili?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon što je završio ponajveći prosvjed u povijesti Srbije.

FOTO, VIDEO / Studenti će noć provesti na fakultetima: Vučić optužio prosvjednike da su uništavali traktore

“Ukupno se 56 osoba nalazi u bolnici. Nema teško povrijeđenih. Uhićeno je 22 ljudi, a prema policiji bilo je 107.000 sudionika, što je ogroman broj ljudi. U svakom slučaju, iznenađujuće veliki broj ljudi došao je iz unutrašnjosti zemlje. Ponosan sam na policiju i način kako se ponijela. Sramotno je što se pripadnike specijalne jedinice “Kobre” optužilo za bacanje topovskog udara. Policajci su pretrpjeli sve i nisu reagirali. U Pionirski park ubačeno je na desetke topovskih udara i kamenja, uništeno je više od stotinu traktora. Da ih nije bilo, teško da bi se spriječilo krvoproliće. Oni su bili prisutni da bi zaustavili valove ljudi koji mogu krenuti na tu djecu u Pionirskom parku, da bismo im zaštitili živote. Svi koji su uništili imovinu, odgovarat će i platiti to. Skup nije bio prijavljen, ali obojena revolucija nije uspjela, sačuvali smo mir i stabilnost.”

Ipak, studente ne optužuje, tvrdi da su željeli mirno prosvjedovati.

“Zadovoljan sam što većina tih mladih ljudi nije biralo nasilje. Oni su večeras, poslije prvih incidenata, napustili skup. Shvatili su da nemaju kontrolu. Znam to osobno, sudjelovao sam u jednom takvom skupu 2008., nemoguće je kontrolirati sve ljude, posebno one koji su bili među nama i nitko nije znao tko su. Čekali su mrak. Rekao sam da treba i danas očekivati napade kad padne mrak. I baš se to dogodilo”, kazao je pa nastavio:

“Ovo traje četiri i pol mjeseca. Četiri i pol mjeseca nakon teške tragedije. Oni koji iskoraštavaju studente nisu marili za te poginule. Da nismo otkrili oružje i planove novosadske grupe, tko zna kako bi sve završilo. Ne mogu reći što smo sve otkrivali. Mislimo da postoji jedan stan u kojem je jedna skupina nepovezana sa studentima i političarima skrivala oružje.”

“Prosvjednici su plaćenici”

Naglasio je da poruku sa skupa shvaća ozbiljno.

“Želim vjerovati da građani žele preko izbora mijenjati vlast, a ne uz neke obojane revolucije. Želim i da se djeca vrate u škole i na fakultete. Želim pozvati sve da shvate kako su prva tri zahtjeva ispunjena, no žao mi je što sam ispunio treći zahtjev. Nažalost, jesam. Bila mi je to najveća greška. Danas je pobijedila Srbija, sačuvali smo mir i stabilnost, uspjeli smo se izboriti sa svime što se iza ovoga krilo. Hvala svim Srbima na Kosovu i u Republici Srpskoj što se raduju jer Srbija nije uništena i što će moći pomoći svom narodu, ma gdje bio.”

Smatra da su prosvjednici plaćenici.

“Izračunajte koliko je sve ovo koštalo, desetine milijuna eura. Na nama je izvući pouke, vidjeti zbog čega su ljudi ljuti i zašto su bogati ljuti jer na prosvjedu siromašnih nije bilo. Gdje smo bogatima zgriješili? Moramo to vidjeti.”

Nastavio je ponavljati koliko se trudio da sve prođe mirno, ali je pritom kritizirao “drugu stranu”, optuživao nastavnike i profesore da su politički motivirani poticati blokade… Istaknuo je još jednom i da neće dopustiti da ga se sruši nedemokratskim metodama. Novinarka ga je potom pitala sugestivno o tome što misli o oporbi koja se raduje njegovoj nesreći i tvrdi da nema legitimitet, kao i o tome kako komentira činjenicu da se Hrvati vesele ovome što se događa, te jesu li prosvjedi u Budimpešti vezani uz ovaj u Beogradu.

“Uvijek sam spreman za provjeru legitimiteta, radujem se tome. Za nekoliko im mjeseci mogu izaći u susret pa neka idemo na referendum ili što već. Kad mi propituju legitimitet, idemo ga provjeriti. Samo, neka ne kukaju poslije. Što govore u Hrvatskoj ili drugdje neću komentirati, a prosvjed u Budimpešti… isti je potpis”, završio je Vučić.

