Oglasio se i Aleksandar Vučić! Poslao je samo jednu poruku

Podijeli :

Instagram / avucic

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama u trenucima održavanja najmasovnijeg prosvjeda u modernoj povijesti te zemlje.

Isti taj prosvjed održava se upravo zbog njega i onoga do čega je doveo Srbiju, reći će sudionici i njegovi kritičari. Pristaše i on sam to će odbaciti, zbog čega analitičari i govore da je zemlja duboko podijeljena.

“Živjela Srbija!”

View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic)

Samo to je napisao na društvenim mrežama i to “ukrasio” fotografijom sebe kako sjedi ogrnut zastavom Srbije. Također, u 22 sata će se obratiti javnosti.

Većina komentara ispod objave su upućeni protiv njega.

“Da li se bojiš dok nas brojiš? Znam, nije vam ugodno, svjedočite povijesti”, neki su od pristojnijih komentara, ostali su većinom uvrede na njegov račun, uz malobrojne koji mu pružaju podršku.

Malo nakon njegove objave krenuli su incidenti u Beogradu, nakon što je skupina huligana bacala kamenje, boce i topovski udar na prosvjednike.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.