VIDEO / Pogledajte snimku uhićenja Vučićevog protivnika

Miša Bačulov, oporbeni političar i predsjednika pokreta "Budi heroj“ u Novom Sadu, ponovno je uhićen, a MUP je objavio snimku njegova privođenja.
Kako se vidi na snimci, policija u Novom Sadu presrela je automobil u kojem je bio Bačulov, oborila ga na tlo i potom uhitila.
MUP nije objavio razlog Bačulovljeva uhićenja, dok režimski mediji u Srbiji prenose da je Bačulov osumnjičen jer je navodno želio lažirati svoje trovanje te da je imao namjeru za navodni pokušaj ubojstva optužiti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vrh države.
Odvjetnik Milan Alanović izjavio je da je u medijima vidio informaciju o uhićenju svojeg klijenta te da tim povodom namjerava kontaktirati javnog tužitelja i policiju.
"Nazvat ću dežurnog javnog tužitelja kako bih ga pitao je li upoznat s uhićenjem te ću eventualno otići u policijsku postaju u Ulici Kralja Petra da vidim je li tamo odveden i u kojem svojstvu“, rekao je Alanović.
Dodao je da u ovom trenutku ne može razumjeti zbog kojeg je djela Bačulov uhićen, ali da to, prema njegovom mišljenju, nema veze sa sutrašnjim događanjima te da mu se eventualno ne pripisuje izazivanje panike ili nereda na sutrašnjem komemorativnom skupu u Novom Sadu.
"Čujem besmislice u nekim medijima, da je htio inscenirati vlastito trovanje i tako izazvati nezadovoljstvo građana sutra. Meni je to potpuno besmisleno“, naveo je Alanović.
