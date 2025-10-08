Belgija razmatra slanje zatvorenika na Balkan zbog prenatrpanih zatvora

Belgijska vlada razmatra mogućnost izgradnje ili najma zatvora u inozemstvu, moguće na Kosovu ili u Albaniji, kako bi riješila problem prenapučenosti lokalnih zatvora, piše "Brussels Times".
Trodnevna misija belgijskih ministrica
Ministrica pravosuđa Annelise Verlinden i ministrica migracija Anneline van Bossyt započele su trodnevnu misiju u AP KiM i u Albaniji kako bi procijenile političku spremnost za prijem belgijskih zatvorenika i ojačale suradnju u borbi protiv organiziranog kriminala, piše briselski list.
Tijekom posjeta Balkanu očekuje se potpisivanje izjave o namjeri dijeljenja oduzete imovine stečene kriminalnim aktivnostima, uključujući sredstva oduzeta u sklopu istraga o šifriranoj komunikaciji "SKY ECC", prema tekstu belgijskog lista.
Les ministres Verlinden et Van Bossuyt dans les Balkans pour trouver une nouvelle prison https://t.co/0pvLDBIPWX pic.twitter.com/Wsb2MYxARf— L'Echo (@lecho) October 6, 2025
Više od 13.000 zatvorenika
Belgijski zatvorski sustav trenutno ima više od 13.000 zatvorenika, dok je kapacitet oko 11.000 mjesta, a oko trećine zatvorske populacije čine stranci bez boravišne dozvole, što je oko 4.400 ljudi.
Belgijska vlada smatra da bi preseljenje dijela zatvorenika u inozemstvo moglo smanjiti pritisak na zatvorski sustav.
Plan se oslanja na danski model iz 2021. godine, prema kojem Danska iznajmljuje zatvorske objekte u AP Kosovo i Metohija, međutim, belgijski dužnosnici priznaju da bi sličan projekt zahtijevao nekoliko godina pripreme i značajna financijska sredstva, objašnjava list.
Jedini teritoriji izvan EU-a koji ispunjavaju uvjete
Prema studiji belgijskog povjerenika za izbjeglice, AP Kosovo i Albanija jedini su teritoriji izvan EU koji, kako se tvrdi, "ispunjava uvjete za eventualnu uspostavu zatvorskih kapaciteta - poštivanje vladavine prava i ljudskih prava".
Iako belgijska vlada tvrdi da bi transfer stranih zatvorenika doprinio rasterećenju sustava, analize pokazuju da bi takva mjera mogla obuhvatiti maksimalno oko dva posto ukupne zatvorske populacije, zaključuje "Brussels Times" i dodaje da, za sada, ministrova misija ima isključivo istražni karakter.
