BiH nominirala Trumpa za Nobela iduće godine

Hina
14. lis. 2025. 14:03
U.S. President Donald Trump looks on during an announcement about lowering U.S. drug prices, at the White House in Washington, D.C., U.S., October 10, 2025. REUTERS/Kent Nishimura
REUTERS/Kent Nishimura

Članovi Predsjedništva BiH u utorak su američkog predsjednika Donalda Trumpa nominirali za Nobelovu nagradu za mir 2026. pošto mu je to prestižno priznanje izmaknulo ove godine.

Takvu je inicijativu u kolovozu podnijela članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović no prvotno nije dobila potporu svojih kolega Željka Komšića i Denisa Bećirovića koji su tražili dopunu i temeljito obrazloženje prijedloga. 

Cvijanović je to i učinila pa su se na sjednici u utorak svi očitovali u korist ovog prijedloga. Kako je priopćeno nakon sjednice, članovi Predsjedništva BiH ocijenili su kako Donald Trump zaslužuje Nobelovu nagradu jer je imao ključnu ulogu u posredovanju između izraelske i palestinske strane oko sukoba u Gazi što je ujedno otvorilo put novom mirovnom procesu na Bliskom istoku.

Različite etničke skupine i političke frakcije u BiH upadljivo se oslanjaju na Sjedinjene Države očekujući da Washington podupre njihove zamisli o načinima rješavanja stalnih kriza koje potresaju tu zemlju.

Administracija bivšeg predsjednika Joea Bidena bila je aktivno angažirana putem svog veleposlanika u Sarajevu Michaela Murphyja čijim je zalaganjem stvorena aktualna vladajuća koalicija u BiH bez Stranke demokratske akcije (SDA), a Milorad Dodik je zbog svojih secesionističkih postupaka u konačnici kažnjen zatvorskom kaznom te je ostao bez mandata predsjednika Republike Srpske.

Trump nije značajnije promijenio odnos prema BiH jer njegova administracija i dalje daje potporu očuvanju njezina teritorijalnog integriteta i suvereniteta, ali još nije imenovao novog veleposlanika u Sarajevu pa je ta pozicija upražnjena od veljače. Dodik za to vrijeme pokušava lobirati u SAD ne bi li mu se ukinule sankcije, hvali Trumpa i njegovu cjelokupnu politiku.

BiH Bosna i Hercegovina Donald Trump Milorad Dodik Mirovni proces na Bliskom istoku Nobelova nagrada za mir

