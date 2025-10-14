BiH nominirala Trumpa za Nobela iduće godine

Cvijanović je to i učinila pa su se na sjednici u utorak svi očitovali u korist ovog prijedloga. Kako je priopćeno nakon sjednice, članovi Predsjedništva BiH ocijenili su kako Donald Trump zaslužuje Nobelovu nagradu jer je imao ključnu ulogu u posredovanju između izraelske i palestinske strane oko sukoba u Gazi što je ujedno otvorilo put novom mirovnom procesu na Bliskom istoku.