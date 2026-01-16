BiH ubrzava pripreme za gradnju plinovoda: U igri i američki partneri bliski Trumpu

Tu su informaciju objavili iz veleposlanstva SAD-a u Sarajevu gdje je predstavnike Bechtela odmah po dolasku primio američki otpravnik poslova John Ginkel koji je prije toga bio domaćin i čelnicima druge američke tvrtke AAFS Infrastructure and Energy. I jedni i drugi kod bosanskohercegovačkih političara i dužnosnika u vlasti provjeravaju uvjete pod kojima je moguće izgraditi plinovod Južna interkonekcija kojim bi se BiH iz pravca Zagvozda preko Posušja povezala s postojećom plinskom mrežom u Hrvatskoj a time ujedno dobila pristup terminalu za ukapljeni plin na Krku.