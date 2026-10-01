U NEKOLIKO SATI
Hajdukovci skupili novac za kaznu članu koji je Srbina gurnuo u more u Makarskoj
Društvo prijatelja Hajduka Makarska (DPH Makarska) u nekoliko je sati prikupilo novac za novčanu kaznu svom 43-godišnjem članu koji je sredinom rujna u more gurnuo 49-godišnjeg državljanina Srbije nakon što je ovaj odbio skinuti majicu s grbom Crvene zvezde.
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Društvo prijatelja Hajduka Makarska organiziralo je akciju prikupljanja novca za svog 43-godišnjeg člana kojem je izrečena novčana kazna zbog incidenta u kojem je državljanina Srbije gurnuo u more.
Policija uhitila 43-godišnjaka nakon što je čovjeka u more
Podsjetimo, incident se dogodio sredinom rujna na makarskoj rivi. Četrdesetdevetogodišnji državljanin Srbije tada je gradom hodao u majici s istaknutim grbom beogradskog nogometnog kluba Crvena zvezda.
Četrdesettrogodišnjak mu je, prema dosad poznatim informacijama, rekao da skine majicu. Nakon što je to odbio učiniti, gurnuo ga je s obale u more. Državljanin Srbije pritom nije ozlijeđen.
Policija je 43-godišnjaka uhitila te protiv njega podnijela optužni prijedlog zbog kršenja članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nakon ispitivanja na sudu pušten je na slobodu. Za taj je prekršaj predviđena novčana kazna od 700 do 4000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.
DPH Makarska pokrenuo akciju pomoći svom članu
Budući da se približio rok za plaćanje kazne, DPH Makarska pokrenuo je akciju pomoći svom članu. Potreban novac za kaznu i troškove postupka prikupljen je u svega nekoliko sati.
Na Facebooku su iz DPH-a Makarska u pozivu na donacije naveli:
"Molimo vas za uplatu donacije kako bismo pomogli našem članu koji je određenom turistu iz inozemstva omogućio kupanje, ali je zbog toga kažnjen na sudu novčanom kaznom, koju trenutno nije u mogućnosti platiti u tako kratkom roku.
Donatore su zamolili da u opis plaćanja upišu: "donacija za kupanje".
Državljanin Srbije na mrežama veličao Ratka Mladića
Policija je nakon incidenta provjerila javno dostupan Facebook profil 49-godišnjaka te utvrdila da je objavio dva sadržaja kojima je, prema njihovim navodima, narušio javni red i mir.
U jednoj objavi veličao je Ratka Mladića, dok je u drugoj vrijeđao Republiku Hrvatsku i njezine građane, piše Makarska Danas. Zbog toga je uhićen i uz optužni prijedlog priveden nadležnom sudu, koji mu je odredio 14-dnevno zadržavanje u splitskom zatvoru.
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