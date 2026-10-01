Hajdukovci skupili novac za kaznu članu koji je Srbina gurnuo u more u Makarskoj

Policija je 43-godišnjaka uhitila te protiv njega podnijela optužni prijedlog zbog kršenja članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nakon ispitivanja na sudu pušten je na slobodu. Za taj je prekršaj predviđena novčana kazna od 700 do 4000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.