istraživanje zelenih
Testirali krv građana na "vječne kemikalije": Hrvatski rezultati među zabrinjavajućima, Gospić u fokusu
Dok je u testiranoj populaciji tek 25 posto ljudi bilo iznad referentne vrijednosti PFAS spojeva, kod Hrvata je to čak 60 posto, stoji u rezultatima istraživanja europske grupacije Zelenih.
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Grupacija Zelenih ovim istraživanjem želi potaknuti reviziju uredbe REACH o kemikalijama. Hrvatski europarlamentarac Gordan Bosanac ističe da 'ako Komisija i države članice glasaju protiv zabrane PFAS-a, bit će direktno odgovorni za zločine protiv okoliša i javnog zdravlja', prenosi piše Ivor Kruljac za tportal.
Kao što je bilo najavljivano mjesecima ranije grupacija Zelenih dovršila je svoj izvještaj o štetnosti PFAS spojeva, tzv. vječnih kemikalija. 110 ljudi u devet europskih zemalja bilo je testirano na PFAS spojeve. To uključuje i Hrvatsku, točnije sedam ljudi iz Gospića (gdje je otkrivena velika afera zbog odlaganja opasnog otpada), osobu iz Pule i dvije osobe iz Knina.
Uz najpoznatije PFAS spojeve, analiza uključila one za koje kemijski lobiji tvrde da se ne nakupljaju u ljudskom tijelu. Međutim rezultati su kod svake testirane osobe pokazali prisutnost TFA spoja. Gordan Bosanac, hrvatski eurozastupnik iz grupacije Zelenih, navodi da je to 'najmanji i najpostojaniji spoj iz skupine PFAS, a riječ je o tvari koju Europska agencija za kemikalije (ECHA) klasificira kao reproduktivno toksičnu' jer smanjuje plodnost. Što se tiče ispitanika iz Hrvatske, rezultati su zanimljivi.
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"Naknadno su kod testiranih Hrvata nađene vrlo visoke razine četiri 'klasična' PFAS spoja dugog lanca. Alternativa ne postoji: PFAS spojevi moraju se zabraniti, a postupno ukidanje njihove proizvodnje i uporabe mora se sustavno planirati, podržati i provesti. Više ne možemo čekati, niti si smijemo dopustiti da i dalje budemo oni koji plaćaju cijenu. Najveći zagađivači, primarno kemijske tvrtke, trebaju snositi troškove čišćenja onečišćenja. Ako Komisija i države članice glasaju protiv zabrane PFAS-a, bit će direktno odgovorni za zločine protiv okoliša i javnog zdravlja", navodi Bosanac.
U populaciji 25 posto, kod Hrvata 60 posto
Dok je u testiranoj populaciji tek 25 posto ljudi iznad referentne vrijednosti, kod Hrvata je to čak 60 posto (6/10 ispitanika), a kod građana Gospića preko 70 posto (5/7 ispitanika). To znači da je od sedmero testiranih građana Gospića povišene vrijednosti imalo njih čak petero, a među preostala tri ispitanika iz Hrvatske iznad referentne vrijednosti bio je još samo jedan.
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