Testirali krv građana na "vječne kemikalije": Hrvatski rezultati među zabrinjavajućima, Gospić u fokusu

Uz najpoznatije PFAS spojeve, analiza uključila one za koje kemijski lobiji tvrde da se ne nakupljaju u ljudskom tijelu. Međutim rezultati su kod svake testirane osobe pokazali prisutnost TFA spoja. Gordan Bosanac, hrvatski eurozastupnik iz grupacije Zelenih, navodi da je to 'najmanji i najpostojaniji spoj iz skupine PFAS, a riječ je o tvari koju Europska agencija za kemikalije (ECHA) klasificira kao reproduktivno toksičnu' jer smanjuje plodnost. Što se tiče ispitanika iz Hrvatske, rezultati su zanimljivi.