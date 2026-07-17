Europski istražitelji češljaju Koridor Vc: Autoceste FBiH predale dokumentaciju OLAF-u

Prema priopćenju dostavljenom u petak medijima u BiH, navodi se kako je proteklih dana službenicima OLAF-a iz središta kompanije u Mostaru predana dokumentacije koja se odnosi na izgradnju dijela autoceste na Koridoru Vc i postupke javnih nabavki provedenih po međunarodnim procedurama u razdoblju od 2018. do 2022. godine.

Zbog istrage koju je prvo pokrenuo Ured europskog tužitelja (EPPO), Europska investicijska banka je obustavila financiranje izgradnje nekoliko dionica autoceste.

Iz Autocesta Federacije BiH pozdravili su istragu OLAF-a navodeći da u potpunosti surađuju s njihovim službenicima.