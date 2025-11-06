OZBILJNA ZABRINUTOST
Dok Vučić poriče interes, Sadler bi mogao postati direktor UG-a: Spas u menadžerskom preuzimanju
Dok Aleksandar Vučić uporno poriče da ga zanimaju mediji United Group, portal Nova.rs prenosi, pozivajući se na više izvora, da bi bivši novinar CNN-a i nekadašnji savjetnik u N1, Brent Sadler, uskoro mogao biti imenovan za direktora svih medija unutar United Groupa.
Taj potez, koji bi formalno potpisao direktor United Groupa Stan Miller, izazvao je ozbiljnu zabrinutost među novinarima i urednicima u United Mediji.
Naime, Brent Sadler je više puta odbio odgovarati na upite N1 i drugih medija United Medije, ali je zato u intervjuima za hrvatski Nacional vrlo negativno govorio o N1, dok je u jednom izraelskom mediju N1 Srbiju čak povezao s ruskim utjecajem.
Nedavno je N1 zatražio otkup kanala od sadašnjeg vlasnika - United Groupa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovno je napao televiziju N1, optuživši je da iznosi laži, te je ponovio teške optužbe na račun osnivača United Groupa Dragana Šolaka, nazvavši ga "notornim kriminalcem". Vučić je pritom negirao da se miješa u uređivačku politiku medija koji posluju u sklopu te kompanije, među kojima je i N1, te da će se ikada baviti time tko će u njima biti urednik.
Ujedno, svi centri N1, kao i ostali mediji koji posluju u okviru United Groupa u Srbiji, pokrenuli su inicijativu menadžerskog preuzimanja uz podršku neovisnih investitora.
Novinari iz Srbije i cijele regije dali su punu podršku toj inicijativi, ističući da bez slobodnih medija nema ni slobodnog društva. Kolege iz regije također smatraju da je ovakva inicijativa jedini mogući izlaz, prenosi N1 Srbija.
"Prije svega, nužno je da se novi vlasnik obrati javnosti i objasni koji su mu planovi, kako bi situacija bila jasna. Pružam podršku svakoj inicijativi koju pokrenete. Ipak, iz iskustva moram priznati da priča s investitorima nije uvijek najbolje rješenje, ali nažalost, sada drugog izbora nema. Trenutno ne postoji model stabilnog financiranja bez političkih pritisaka, a to je jedini način za opstanak slobodnih medija", izjavila je za Nova.rs Maja Sever, predsjednica Europske federacije novinara.
Nadalje, nakon promjena u menadžmentu United Groupa, javnost je doznala da bi u odlučivanje o budućnosti medija United Medije mogli biti uključeni i ljudi izvan kompanije - konkretno predsjednik Srbije i izvršna vlast, ali i direktor Telekoma Vladimir Lučić.
Međunarodni neovisni portal za istraživačko novinarstvo OCCRP objavio je u rujnu tonski zapis razgovora između direktora United Groupa Stena Millera i direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića, u kojem su dogovarali promjene u medijima United Groupa, pozivajući se na poslovni dogovor između Nikosa Statoupoulosa iz BC Partnersa i Aleksandra Vučića. Na snimci se jasno spominje Vučićeva želja da novo rukovodstvo United Groupa požuri s promjenama u navedenim medijima, uključujući uklanjanje Aleksandre Subotić, izvršne direktorice United Medije, u čijem su sastavu mediji poput N1 i Nove.
I predsjednik Srbije izjavio je još u veljači ove godine da United Group nije osigurao financiranje te da će u studenome doći do otpuštanja novinara. Budući da je studeni upravo razdoblje kada se izrađuju konačni proračuni za 2026. godinu i višegodišnji financijski planovi, smatra se da je krajnje vrijeme za rješavanje tog pitanja.
Zbog toga su redakcije United Groupa pokrenule inicijativu za menadžersko preuzimanje (management buyout), odnosno otkup portala i novina od United Groupa.
Cilj inicijative je jasan - institucionalna zaštita urednika i novinarske neovisnosti ovih medija na održivim temeljima, u skladu s najboljim europskim praksama. U tom bi slučaju uredništva preuzela odgovornost za korporativno upravljanje i tako onemogućila političke i poslovne pritiske na uređivačku politiku.