Dok Vučić poriče interes, Sadler bi mogao postati direktor UG-a: Spas u menadžerskom preuzimanju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovno je napao televiziju N1, optuživši je da iznosi laži, te je ponovio teške optužbe na račun osnivača United Groupa Dragana Šolaka, nazvavši ga "notornim kriminalcem". Vučić je pritom negirao da se miješa u uređivačku politiku medija koji posluju u sklopu te kompanije, među kojima je i N1, te da će se ikada baviti time tko će u njima biti urednik.