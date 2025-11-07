DOBRIŠA ADAMEC
Branitelj za N1: Pozivu na prosvjed Torcide ne bi se trebalo odazvati
Skupina maskiranih osoba u Splitu je 3. studenoga prekinula održavanja Dana srpske kulture i onemogućila folklorašima iz Novog Sada da nastupe, što je ponovno otvorila mnoga pitanja u zemlji. Policija je zbog toga privela devet osoba, Torcida odgovorila prosvjedom koji će se sutra od 11 sati održati u Splitu, oko čega je dobila podršku nekih braniteljskih udruga.
Milorad Pupovac u međuvremenu je dobio brojne prijetnje smrću, koje je SDSS prijavio policiji, na školskoj dvorani u Splitu osvanuli su prijeteći grafiti.
Kontaktirali smo dragovoljca i veterana Domovinskog rata Dobrišu Adameca, inače vijećnika Možemo! u Karlovcu i Karlovačkoj županiji te člana inicijative veterana iste te oporbene stranke.
"Nismo se za to borili"
"Zgroženi smo događajem od ponedjeljka kada je velika, organizirana grupa zamaskiranih ljudi napala folkloraše i uz prijetnje prekinula kulturni događaj. Nasilno priječiti iskazivanje kulture nacionalne manjine je kazneno djelo. Podržavati kršenje zakona, u ime domoljublja, je upravo blaćenje ljubavi prema domovini", ističe Adamec i dodaje:
"Većina braniteljske populacije, sigurni smo, u ratu su se borili za slobodu i za pravdu. A svakako se nisu borili za to da bi trideset godina nakon rata mogli nekažnjeno napadati djecu i penzionere, jer su pripadnici srpske manjine. Borili smo se za pravnu državu, državu u kojoj ćemo svi imati jednaka prava i za koje će se poštivati zakoni i pred kojima će svi biti jednaki."
Je li sporno što se Dani srpske kulture održavaju u studenom i umanjuje li to žrtvu Vukovara, kako dio branitelja tvrdi?
"Žrtva Vukovara će zauvijek ostati zapisana u povijesti Hrvatske i u sjećanju svih branitelja i stanovnika Vukovara - i ona se ne može ničim umanjiti. Je li nepoštivanje te žrtve ako nam se država pred očima raspadne, ako se zakoni prestanu poštovati, ako se dozvoli da mimo zakona grupe ljudi određuju što je dozvoljeno, što nije, pa onda čak i u kojim terminima?
I baš zato, upravo ovakvi nasilnički postupci zamaskiranih ljudi opravdavani umanjivanjem žrtve Vukovara, jer stvaraju sliku da predstavljaju cijelu braniteljsku populaciju - rade štetu žrtvi Vukovara, rade štetu dignitetu Domovinskog rata i vrijeđaju sve branitelje koje se bez pitanja stavlja u isti koš s nasilnicima."
Trebaju li se branitelji pridružiti, odnosno pozivati na Torcidin prosvjed u Splitu?
"U pitanju se ponovno pojavljuje taj skupni pojam branitelja. Na ovaj način se mišljenja i razmišljanja svih branitelja stavljaju u kontekst predstavljen od nekoliko udruga branitelja. Time se šalje kriva poruka. Ne razmišljaju svi branitelji jednako i svatko donosi svoje odluke. Pozivu na prosvjed ne bi se trebalo odazvati. Prema najavama u medijima, prosvjed je skup podrške maskiranim nasilnicima koji su potjerali ljude jer su pripadnici nacionalne manjine i napad na zakone i ustavni poredak RH", smatra veteran Domovinskog rata i zaključuje:
"Borili smo se za slobodu. A sloboda završava kada se počne sloboda ukidati drugima. Tako i prosvjedi - podržavam prosvjede koji se rade za ostvarivanje svojih prava. Ali ako se oni pretvore u prosvjed protiv drugih, prosvjed okrenut protiv različitih skupina ljudi u društvu, a ovo po najavi je takav prosvjed - tu završavaju i sloboda i uređena država."
