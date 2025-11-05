Nova.rs: Brent Sadler blizu imenovanja na čelo United Medije

"Inicijativa je odlična, a posebno podržavam to što svi mediji United Medije zajedno nastupaju, jer zajedno smo jači! Nažalost, propuštena je šansa 5. oktobra da u ovoj zemlji ojačaju nezavisni, slobodni mediji. To i ne čudi jer gdje god da uđe veliki kapital, samo se radi na tome da se isti oplodi, a kad su mediji u pitanju zanemaruje se sloboda izražavanja i nezavisnost, to postaje nevažno", rekao je Bodrožić za Novu.