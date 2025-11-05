STRUKTURALNE PROMJENE
Nova.rs: Brent Sadler blizu imenovanja na čelo United Medije
Prema informacijama dobivenim iz više izvora, Brent Sadler, nekadašnji novinar CNN-a i bivši savjetnik u N1, uskoro bi mogao biti imenovan direktorom svih medija unutar United Grupe, piše Nova.rs. Taj bi potez, koji bi formalno potpisao Stan Miller, direktor United Grupe, prema navodima Nova.rs, izazvao ozbiljnu zabrinutost među novinarima i urednicima u United Media. Podsjetimo, Sadler je više puta odbio odgovoriti na pitanja N1.
Nova.rs piše da novinarski izvori iz Zagreba, Ljubljane i Beograda upozoravaju kako bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mogao iz sjene preuzeti utjecaj nad najutjecajnijim neovisnim medijima. Takva mogućnost izaziva zabrinutost, osobito nakon što je Europska komisija u izvješću o Srbiji za 2025. godinu jasno konstatirala da režim u Beogradu nastavlja gušiti medijske slobode.
Dogovor
Međunarodni neovisni portal OCCRP, koji se bavi istraživačkim novinarstvom, objavio je u rujnu zvučni zapis razgovora između direktora United Grupe Stena Millera i direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića. U razgovoru su, pozivajući se na poslovni dogovor Nikosa Statoupulosa iz BC Partnersa i Aleksandra Vučića, dogovarane promjene u medijima United Grupe. U snimci se jasno spominje Vučićeva želja da novo rukovodstvo United Grupe ubrza promjene, među kojima je i uklanjanje Aleksandre Subotić, izvršne direktorice United Medije, koja okuplja sve medije u okviru grupe, uključujući N1 i Novu.
Na ponovljene upite javnosti i zabrinutih urednika United Medije, iz United Grupe stiglo je priopćenje u kojem se problematizira "podrijetlo" razgovora, ali ne i njegova autentičnost, uz obećanje da je urednička neovisnost "svetinja".
Sadler - lik i djelo
Od početka krize u United Grupi i smjena ljudi bliskih prijašnjem rukovodstvu, Brent Sadler imao je ključnu ulogu u negativnoj kampanji protiv svojeg bivšeg poslodavca Dragana Šolaka, navodi Nova.rs.
Od intervjua u hrvatskom Nacionalu, preko izraelskih i europskih medija pod utjecajem investicijskih lobija, Sadler je uporno pokušavao opravdati odluke novog menadžmenta napadima na N1 i Šolaka.
Podršku Sadleru pružali su i srpski mediji bliski Aleksandru Vučiću, koji su, gotovo po naredbi, prenosili njegove izjave i intervjue u kojima je dovodio u pitanje uređivačku politiku medija United Medije.
Ako se ovo imenovanje i službeno potvrdi, bit će jasno da je nova funkcija Sadleru nagrada za lojalnost i doprinos u procesu napada na Šolaka, ali i za dovođenje u pitanje uređivačkih politika medija United Medije, piše Nova.rs.
Otkup kao izlaz
Zbog zabrinutosti da bi buduće odluke, poput imenovanja Brenta Sadlera na čelo United Medije, mogle dovesti do potpunog gašenja uredničke neovisnosti, direktori i urednici medija United Medije u regiji pokrenuli su inicijativu za menadžerski otkup.
Cilj inicijative je da zaposlenici preuzmu vlasništvo nad medijima poput N1 i Nove, kako bi se očuvala urednička neovisnost i zaštitila sloboda izvještavanja od političkih i korporativnih pritisaka koji dolaze iz struktura povezanih s Vučićem i novim vodstvom United Grupe.
Takva je odluka naišla na pozitivan odjek u stručnoj i široj javnosti.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Željko Bodrožić, ocijenio je inicijativu kao odličnu:
"Inicijativa je odlična, a posebno podržavam to što svi mediji United Medije zajedno nastupaju, jer zajedno smo jači! Nažalost, propuštena je šansa 5. oktobra da u ovoj zemlji ojačaju nezavisni, slobodni mediji. To i ne čudi jer gdje god da uđe veliki kapital, samo se radi na tome da se isti oplodi, a kad su mediji u pitanju zanemaruje se sloboda izražavanja i nezavisnost, to postaje nevažno", rekao je Bodrožić za Novu.
Predsjednica Europske federacije novinara, Maja Sever, apelirala je da se "ljudi koji vole Srbiju" trebaju udružiti u ovom cilju:
"Važno je da kolege iz United Grupe vide hoće li uopće biti zdravih snaga koje mogu i žele preuzeti ove redakcije. Vi ste velik sustav i za taj posao potrebno je mnogo novca. Ipak, ima ljudi koji vole Srbiju i oni se trebaju udružiti kako bi građanima omogućili transparentno, neovisno i slobodno informiranje, bez kojeg ostajemo u mraku", zaključila je Sever.
Posljedice
Postavljanje Brenta Sadlera na čelo medija United Grupe označilo bi potpunu transformaciju nekadašnjeg simbola neovisnog novinarstva u regionalni instrument političkog utjecaja.
U trenutku kada Europska komisija upozorava da vlast u Srbiji sustavno kontrolira medije, takav razvoj događaja predstavlja ozbiljan alarm za Europsku uniju i za sve koji vjeruju u slobodno novinarstvo, jer bi Vučić mogao steći utjecaj iz sjene nad svim medijima u regiji.
