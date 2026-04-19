donedavno saveznici
Bukti rat između Dodika i Stanivukovića: "Vi ste potrošen kockar"
Politička scena Republike Srpske posljednjih dana pretvorila se u otvoreni rat riječima između Milorada Dodika i gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića.
Nekada su stajali rame uz rame, otvarali projekte i govorili o „suradnji i sinergiji“, a danas razmjenjuju uvrede kakve se rijetko čuju čak i u najžešćim kampanjama, prenosi Nova.rs.
Sve je kulminiralo nakon televizijskog sučeljavanja u kojem je sudjelovao premijer Save Minić, no prava drama preselila se na društvene mreže – i to između Dodika i Stanivukovića. Od tog trenutka prepucavanje je preraslo u otvoreni politički obračun.
Stanivuković je prvi podigao temperaturu kada je Dodika nazvao „potrošenim kockarom“, optužujući ga da je „posljednjih 20 godina kockao sudbinu Republike Srpske i njezina naroda“.
U nizu objava mladi gradonačelnik otvorio je niz pitanja – od neizgrađenih projekata do, kako tvrdi, sustavnog urušavanja javnih poduzeća, te poručio da su „gdje god je Dodik zakopao lopatu ostale laži“.
"Potrošen kockar"
„O Vama mogu samo reći da ste potrošen kockar. Netko kome je posljednjih 20 godina ulog bila Republika Srpska“, poručio je Stanivuković, prenosi Srpskainfo.
Dodik, međutim, nije ostao dužan. Čelnik SNSD-a uzvratio je nizom teških optužbi, tvrdeći da je Stanivuković „uništio Banju Luku“, ostavio dugove i iznevjerio građane.
„On je obični pozer i paradir, lažov i neradnik“, rekao je Dodik, optužujući ga i za korupciju, nepravilno trošenje proračuna i osobno bogaćenje.
U jednom od svojih napada Dodik je objavio fotografiju Stanivukovića uz poruku: „Prepoznajete li ovaj osmijeh“, aludirajući na, kako tvrdi, neispunjena predizborna obećanja o izgradnji gradske bolnice, čime je dodatno rasplamsao već užarenu atmosferu.
Objavio je i poruku: „Nije majka korila Draška što se čupao, već što laže“, na što je Stanivuković odgovorio: „Izgleda da ćemo društvene mreže morati zabraniti i starijima, ne samo djeci do 15 godina“.
Ono što ovaj sukob čini još dramatičnijim jest činjenica da njih dvojica nisu oduvijek bili na suprotnim stranama. Naprotiv, njihov odnos godinama je oscilirao od otvorenih sukoba, preko iznenađujuće bliske suradnje, do današnjeg potpunog raskola.
Još 2022. godine Dodik i Stanivuković zajedno su otvarali infrastrukturne projekte, govorili o „zajedničkom radu“ i slali poruke političke stabilnosti. U jednom trenutku činilo se da su pronašli zajednički interes, što je dio oporbe tada tumačio kao „simbiozu“ koja ide u korist vlasti.
Međutim, kako se približavaju novi izbori, politički odnosi ponovno pucaju. Stanivuković sve otvorenije nastupa kao potencijalni izazivač dugogodišnje Dodikove dominacije, dok Dodik ne skriva namjeru da ga politički diskreditira.
Analitičari upozoravaju da je riječ o sukobu koji ima i dublju dimenziju – borbu za kontrolu nad najvećim gradom Republike Srpske, ali i za buduće političko vodstvo.
„Tanka je linija između ljubavi i mržnje ako dođete do točke u kojoj želite postati veći Dodik od Dodika“, kaže analitičarka Tanja Topić za Srpskainfo.
Za sada, međutim, čini se da je ta linija potpuno izbrisana. Umjesto nekadašnje suradnje, javnost sada svjedoči otvorenom obračunu bez zadrške – uz uvrede, optužbe za korupciju i sve oštriji ton.
Pitanje koje ostaje jest je li riječ tek o još jednom predizbornom spektaklu ili početku dugotrajnog političkog sukoba koji će obilježiti naredno razdoblje u Republici Srpskoj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare