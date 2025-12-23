Hrvatske ratne udruge podignut će kaznene prijave protiv bošnjačkih zbog "sramotnog veličanja ratnog zločina"

U vojnoj akciji Armije BiH 22. prosinca 1993., poznatoj kao 'Krvavi Badnjak' u Križančevu Selu ubijena su 64 Hrvata. Sud BiH je za strijeljanje 12 zarobljenih pripadnika HVO-a, koji su se prethdno predali, osudio pripadnika bošnjačke Armije BiH Almira Sarajlića na 15 godina zatvora, a njegove zapovjednike oslobodio.