Čović primio Thompsona i nazvao ga prijateljem

Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović primio je u četvrtak u svom uredu u Mostaru hrvatskog glazbenika Marka Perkovića Thompsona kojega je nazvao prijateljem.
”Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u Domu HDZ-a Bosne i Hercegovine“, objavljeno je kratko uz fotografiju na X profilu čelnika HDZ-a BiH.
Ovaj susret dolazi nakon niza negativnih komentara bošnjačkih i srpskih političkih stranaka iz BiH, kao i međunarodnih organizacija zbog njegova dva koncerta u Širokom Brijegu.
Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u Domu HDZ-a Bosne i Hercegovine. pic.twitter.com/jwxXRABjf6— Dragan Čović (@Dragan_Covic) February 19, 2026
Na tim koncertima se gestikuliralo dizanjem ruku koji se povezuju s fašizmom, te njegove pjesme Bojne Čavoglave u sklopu koje se pozdravlja ‘Za dom spremni’, kojega su koristile ustaše.
HDZ BiH: Nećemo se nikome opravdavati
HDZ 1990. je ocijenio kako se Hrvati ne trebaju nikome pravdati zbog nastupa Thompsona i domljubnih okupljanja i poruka, dok je pak HSP BiH naveo kako ne prihvaćaju nametanje kolektivne krivnje Hrvatima.
Jučer se o koncertu oglasilo i Izaslanstvo Europske unije u BiH koje je osudilo fašistička obilježja i pozdrave, te pozvalo na sankcioniranje odgovornih.
Više bošnjačkih i srpskih dužnosnika zatražilo je zabranu održavanja koncerata Marka Perkovića Thopmpsona, a Tužiteljstvo BiH je na temelju anonimnih kaznenih prijava pokrenulo provjere navoda.
