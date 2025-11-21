Čović tijekom obilježavanja Daytona: Treba prestati s "alibi" politikama

Put naprijed prema EU integracijama zahtijeva preustroj zemlje kako bi sva tri naroda bila ravnopravna, izjavio je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, tijekom obilježavanja 30. godišnjice potpisivanja Daytona i okončanja rata u Bosni i Hercegovini.
Na svečanosti u Mostaru prigodom obilježavanja 30. godišnjice Daytonskog sporazuma predstavljeni su radovi iz Zbornika "Hrvati u daytonskoj BiH – stanje i budućnost", u kojem se razmatraju ključna pitanja konstitutivnosti, ustavne reforme i funkcionalnosti BiH.
„Već duže vrijeme trebalo je promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine kako bi društvo bilo funkcionalnije, temeljeći se na jednakim pravima svih konstitutivnih naroda. Smatram da kroz elemente konsocijacijskog federalizma možemo osigurati sigurnost i ravnotežu između tri naroda, stvarajući tri različita entiteta koji će biti ugrađeni u bogatstvo Bosne i Hercegovine“, istaknuo je Čović.
Čović je dodao da će samo kroz ravnotežu između tri entiteta BiH moći napredovati i pružiti jednakost svim narodima. „Pregovarački proces za Europsku uniju mogao bi biti platforma za ostvarenje tih promjena, no to zahtijeva našu političku odgovornost i pragmatizam. Ako to ne uspijemo dogovoriti, bit ćemo prisiljeni tražiti pomoć međunarodnih partnera“, poručio je Čović.
Naglasio je da je odlazak OHR-a trebao biti davno realiziran, te da bi domaći političari trebali preuzeti odgovornost za budućnost BiH. „Treba prestati s ‘alibi politikama’ koje su, nažalost, često štetile svim narodima, a posebno Hrvatima i Bosni i Hercegovini u cjelini“, rekao je Čović.
U Zborniku radova predstavljen je pregled stanja Hrvata u daytonskoj BiH, kao i prijedlozi za budući razvoj zemlje, temeljen na principima ravnopravnosti i stabilnosti.
Čović je zaključio da će BiH, uz odgovornu političku volju, moći uspješno odgovoriti na izazove kroz prilagodbu ustava i jačanje ustavnih načela.
Parafiranjem Općeg okvirnog sporazuma 21. studenog 1995. u zračnoj bazi Wright-Patterson okončan je četverogodišnji rat i postignut dogovor o unutarnjem uređenju BiH. Sporazum su parafirali predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, BiH Alija Izetbegović i Srbije Slobodan Milošević.
Mirovni sporazum je potpisan u Parizu 14. prosinca 2025.
