Čović: Bilo bi naivno da BiH ne iskoristi priliku za priključenje EU

Na upit lobiraju li hrvatski predstavnici iz BiH u SAD-u po uzoru kako to čine predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, Čović je rekao da Hrvati "nemaju takvu mogućnost lobiranja" jer se radi o procesu koji ide kroz institucije. Pritom je istaknuo da oni ipak imaju važne kanale komunikacije s "ključnom" administracijom u svijetu.