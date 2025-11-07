Čović: Bilo bi naivno da BiH ne iskoristi priliku za priključenje EU

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović rekao je u petak da u Mostaru da bi bilo "naivno" propustiti priliku za proširenje koju je EU ponudila zemljama zapadnog Balkana.
Čović o pozitivnom ciklusu
Čović je na konferenciji za novinare nakon sjednice ove hrvatske asocijacije koja okuplja najvažnije hrvatske stranke najavio da će ministar pravosuđa iz njegove stranke sljedećeg tjedna predložiti dva reformska zakona, a vladajuće stranke trebale bi postići dogovor o glavnom pregovaraču što bi omogućilo toj zemlji da do kraja godine otvori pregovore s EU-om.
"Sada je taj ciklus toliko pozitivan da ga samo naivni ne bi iskoristili, da ne kažem neku drugu riječ", rekao je Čović. Naglasio je da Europska unija ponovno otvara vrata proširenja.
"Ministar pravosuđa (Davor Bunoza) će ovih dana predložiti te usuglašene tekstove. Pa neka svatko pokaže svoj odnos ili odgovornost prema našoj integraciji i ambiciji" istaknuo je čelnik Hrvatskog narodnog sabora BiH.
BiH mora usvojiti zakone o Sudu BiH, te Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću, kao i imenovati glavnoga pregovarača kako bi do kraja godine otvorila pregovore s EU-om. .
Kos o napretku zemalja EU-a
U utorak je povjerenica za proširenje EK-a Marta Kos rekla da su Crna Gora, Albanija, Ukrajina i Moldavija napravile u proteklih godinu dana znatan napredak na putu prema EU-u, dok će ostale zemlje kandidatkinje morati uložiti više.
Bosna i Hercegovina zbog unutarnjih problema teško napreduje u europskim integracijama. U ožujku 2024. godine EU je donio odluku o otvaranju pristupnih pregovora, ali ti pregovori mogu započeti tek kad BiH postigne potreban stupanj usklađenosti s kriterijima za članstvo.
Sada postoji šansa da ti pregovori do kraja ove godine napokon krenu pod uvjetom da vlasti u BiH brzo dovrše usvajanje dva zakona i izaberu glavnog pregovarača.
Bošnjačke stranke podržane oporbenim strankama odlučsile su nedavno kroz jedan dom državnog parlamenta, iako se radi o dvodomnoj ustanovi, donijeti odluku o uspostavi ureda glavnog pregovarača s EU-om. Taj je potez Čović ocijenio kršenjem ustava i blokiranjem europskog puta zemlje.
Čović o "neustavnom potezu" bošnjačkih stranakaili
"Time se prekršio Ustav i taj potez nema zakonsko uporište. Vijeće ministara će donijeti odluku o glavnom pregovaraču," rekao je Čović. Najavio je razgovore sa svim strankama kako bi se ovaj prijepor razriješio.
"Neka sada svatko pokaže tko želi europski put. Ja mislim da je to realno završiti kroz dvije sjednice. Ja sam, kao i obično, optimističan," dodao je.
Na upit lobiraju li hrvatski predstavnici iz BiH u SAD-u po uzoru kako to čine predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, Čović je rekao da Hrvati "nemaju takvu mogućnost lobiranja" jer se radi o procesu koji ide kroz institucije. Pritom je istaknuo da oni ipak imaju važne kanale komunikacije s "ključnom" administracijom u svijetu.
"Hrvatska politika ima svoje kanale komunikacije koji se održavaju krajnje profesionalno i odgovorno", istaknuo je. Odbacio je tvrdnje da je zanemario odnos s američkom administracijom dodajući da ta komunikacija nije toliko vidljiva, ali da će "na kraju dati rezultate".
