Crnogorska policija pokrenula istragu protiv hrvatskih navijača

"Policija postupa po nalogu nadležnog tužitelja. Analiziraju se snimke nadzornih kamera, prikuplja se i izuzima video materijal od medijskih kuća koje su pratile utakmicu, a pregledavaju se i snimke objavljene na društvenim mrežama i drugim otvorenim izvorima", poručuju iz Uprave policije, prenosi tportal.