ANALIZIRAJU SNIMKE

Crnogorska policija pokrenula istragu protiv hrvatskih navijača

N1 Info
20. stu. 2025. 09:24
hrvatski navijači u Podgorici
Stefan Ivanovic/PIXSELL

Zbog događaja na stadionu Pod Goricom oglasila se crnogorska policija, koja je u suradnji s tužiteljem Višeg državnog tužiteljstva u Podgorici pokrenula niz postupaka.

"Policija postupa po nalogu nadležnog tužitelja. Analiziraju se snimke nadzornih kamera, prikuplja se i izuzima video materijal od medijskih kuća koje su pratile utakmicu, a pregledavaju se i snimke objavljene na društvenim mrežama i drugim otvorenim izvorima", poručuju iz Uprave policije, prenosi tportal.

Cilj im je identificirati sudionike te utvrditi postoje li elementi kaznenih djela ili prekršaja iz nadležnosti ovog ili drugog tužiteljstva.

Navode i da će, radi potpunog rasvjetljavanja događaja, razmjenjivati informacije s nadležnim institucijama u Republici Hrvatskoj.

Naime, utakmicu Crne Gore i Hrvatske (2:3), odigranu u ponedjeljak u Podgorici, obilježila su neprimjerena skandiranja dijela hrvatskih navijača, što je izazvalo val reakcija diljem regije.

Teme
crna gora navijači policija utakmica

