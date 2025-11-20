Crnogorska policija pokrenula istragu protiv hrvatskih navijača

Zbog događaja na stadionu Pod Goricom oglasila se crnogorska policija, koja je u suradnji s tužiteljem Višeg državnog tužiteljstva u Podgorici pokrenula niz postupaka.
Oglas
"Policija postupa po nalogu nadležnog tužitelja. Analiziraju se snimke nadzornih kamera, prikuplja se i izuzima video materijal od medijskih kuća koje su pratile utakmicu, a pregledavaju se i snimke objavljene na društvenim mrežama i drugim otvorenim izvorima", poručuju iz Uprave policije, prenosi tportal.
Cilj im je identificirati sudionike te utvrditi postoje li elementi kaznenih djela ili prekršaja iz nadležnosti ovog ili drugog tužiteljstva.
Navode i da će, radi potpunog rasvjetljavanja događaja, razmjenjivati informacije s nadležnim institucijama u Republici Hrvatskoj.
Naime, utakmicu Crne Gore i Hrvatske (2:3), odigranu u ponedjeljak u Podgorici, obilježila su neprimjerena skandiranja dijela hrvatskih navijača, što je izazvalo val reakcija diljem regije.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas