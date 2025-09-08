VIDEO / Kinezi i Bangladešani na skupu SNS-a u Šapcu: Pogledajte kako ih službenik stranke postrojava

„Nakon što ih je Garibović pobrojao u parku kod Sokolane, organizirano ih je poveo ispred Gradske uprave gdje je bio zakazan ‘skup protiv blokada’. I na samom skupu, državljani Bangladeša i Kine nisu smjeli samostalno kretati, a naprednjaci zaduženi za njih postavljali su ih u stroj i dovikivali onima koji su se pomicali“, prenose Šabačke novosti.