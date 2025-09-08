VIDEO / Kinezi i Bangladešani na skupu SNS-a u Šapcu: Pogledajte kako ih službenik stranke postrojava

Društvenim mrežama kruži videozapis na kojem se vidi službenik Srpske napredne stranke u Šapcu, bivši direktor JKP „Stari grad Šabac“ Aljoša Garibović, kako u parku kod Sokolane u Šapcu postrojava državljane Kine, Bangladeša i srpske umirovljenike, sve to uoči jučerašnjeg „skupa protiv blokada“.
„Više desetaka stranih državljana, među kojima su i državljani Bangladeša i Kine, organizirano je dovedeno u Šabac kako bi sudjelovali na ‘skupu protiv blokada’. Cilj organizatora bio je da se skup brojčano poveća i prikaže kao događaj s većom podrškom građana aktualnom režimu u Srbiji“, prenosi Nova.rs pisanje Šabačkih novosti.
Ono što je, prema njima, posebno zabrinjavajuće jest ponašanje funkcionara SNS-a u Šapcu, Aljoše Garibovića prema stranim državljanima. Budući da oni ne govore ni srpski ni engleski jezik, on ih je postavljao u stroj i nije im dopuštao da se kreću bez njegova odobrenja.
„Nakon što ih je Garibović pobrojao u parku kod Sokolane, organizirano ih je poveo ispred Gradske uprave gdje je bio zakazan ‘skup protiv blokada’. I na samom skupu, državljani Bangladeša i Kine nisu smjeli samostalno kretati, a naprednjaci zaduženi za njih postavljali su ih u stroj i dovikivali onima koji su se pomicali“, prenose Šabačke novosti.
Funkcioner SNS Šabac Aljoša Garibović postrojava državljane Bangladeša i Kine pred protest protiv blokada u Šapcu! pic.twitter.com/6cMJnFFuRJ— Šabačke novosti (@SabackeNovosti) September 8, 2025
