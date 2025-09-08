Oglas

Protiv blokada

VIDEO / Kinezi i Bangladešani na skupu SNS-a u Šapcu: Pogledajte kako ih službenik stranke postrojava

author
N1 Info
|
08. ruj. 2025. 15:03
screenshot, šabac
Screenshot (X)

Društvenim mrežama kruži videozapis na kojem se vidi službenik Srpske napredne stranke u Šapcu, bivši direktor JKP „Stari grad Šabac“ Aljoša Garibović, kako u parku kod Sokolane u Šapcu postrojava državljane Kine, Bangladeša i srpske umirovljenike, sve to uoči jučerašnjeg „skupa protiv blokada“.

Oglas

„Više desetaka stranih državljana, među kojima su i državljani Bangladeša i Kine, organizirano je dovedeno u Šabac kako bi sudjelovali na ‘skupu protiv blokada’. Cilj organizatora bio je da se skup brojčano poveća i prikaže kao događaj s većom podrškom građana aktualnom režimu u Srbiji“, prenosi Nova.rs pisanje Šabačkih novosti.

Ono što je, prema njima, posebno zabrinjavajuće jest ponašanje funkcionara SNS-a u Šapcu, Aljoše Garibovića prema stranim državljanima. Budući da oni ne govore ni srpski ni engleski jezik, on ih je postavljao u stroj i nije im dopuštao da se kreću bez njegova odobrenja.

„Nakon što ih je Garibović pobrojao u parku kod Sokolane, organizirano ih je poveo ispred Gradske uprave gdje je bio zakazan ‘skup protiv blokada’. I na samom skupu, državljani Bangladeša i Kine nisu smjeli samostalno kretati, a naprednjaci zaduženi za njih postavljali su ih u stroj i dovikivali onima koji su se pomicali“, prenose Šabačke novosti.

Teme
SNS prosvjedi u Srbiji Šabac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ