“Dodikova potpora Putinu je tragikomična, možete misliti koliko mu to znači”

Podijeli :

N1 / F.Z.

Milorad Dodik je u Moskvi, objavio je sam na društvenim mrežama. Koliko posljednji potezi Dodika produbljuju krizu u BiH? Za Novi dan govori Davor Ivo Stier, zastupnik u europskom parlamentu.

Je li Milorad Dodik u bijegu?

Sigurno je da je ilegalno izašao iz BiH. Bio je u Beogradu i Izraelu, a sad vidimo i ovu snimku iz Moskve. Ta Dodikova potpora Putinu je tragikomična, možete misliti koliko Putinu znači Dodikova potpora. To samo pokazuje koliko se sužava manevarski prostor za Dodika.

VIDEO / Dodik se javio iz Moskve: Putin je prvi krenuo u bitku, a sad je uz njega i Trump

Može li se Dodik nakon svega vratiti u politiku?

Imamo dvije dimenzije. Pravosudni proces koji je počeo jer Dodik nije htio 2023. poštivati odluke USUD-a BiH, kasnije su došle odluke visokog predstavnika koje je ignorirao pa je to dovelo do eskalacije i pokušaja podrivanja ustavnog poretka BiH, zbog čega su morale reagirati pravosudne institucije. Druga je dimenzija politička. Glavni čimbenici u BiH se dogovaraju o novoj vladajućoj većini u BiH, bez Dodika, što mu dodatno sužava manevarski prostor. Bitno je istaknuti da je on na početku, i Beograd, potpuno krivo procijenio neke signale na međunarodnom planu. Mislili su da će nova administracija u Washingtonu omogućiti realizaciju srpskog sveta i da Dodik može dalje sa secesionističkom politikom. Doživjeli su hladan tuš.

Koliko je opasan spoj Dodika u BiH i Vučića i prosvjeda u Beogradu?

Uvijek postoji opasnost da se pokuša iskoristiti ova situacija u BiH kako bi se afirmirao narativ da Vučića ruši kako bi se srušilo RS da treba ojačati poziciju Vučića u Beogradu. Međutim, i sam Vučić je svjestan da se situacija mijenja i da mu Dodik postaje sve veće opterećenje. Vučić dobro razumije i međunarodne okolnosti, primijeti se vidno distanciranje od Dodika. Budimo svjesni, Dodik ne može ništa učiniti, bilo kakva separatistička politika u RS-u ne može ništa učiniti bez potpore Beograda. Stoga je važno poslati Beogradu jasnu poruku da mora odustati od takvih koncepata, kao što je bio onaj svesrpski sabor prošle godine koji je sažeo sve ideje koncepta srpskog sveta i koji je destabilizirajući za jugoistok Europe.

Treba li se bojati da sukob u BiH postane regionalni?

Ono što je izuzetno važno da se to ne dogodi jest pravodobna reakcija glavnih čimbenika u međunarodnoj zajednici. Rutte je brzo došao u BiH i poručio da neće dopustiti da dođe do eskalacije, NATO je prisutan i spriječit će sukobe. To je bila važna i pravodobna poruka. Ta činjenica da bez obzira na druge nesuglasice, kad je u pitanju BIH i mir na jugoistoku Europe, Europa i SAD i dalje djeluju koordinirano…

Dijalog je potreban, ali on mora biti sadržajan i utemeljen na temama na kojima EU inzistira i koje su bitne za sve građane u Srbiji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok