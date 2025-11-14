Dijana Hrka odvezena u bolnicu, pogoršano joj zdravstveno stanje. Oglasili se iz bolnice

Dijana Hrka, majka Stefana koji je poginuo u padu novosadske nadstrešnice, štrajka glađu već 13. dan i prevezena je u bolnicu kako bi primila infuziju. I prijevoznik Milomir Jaćimović nastavio je štrajk glađu peti dan, dok je njegov maloljetni sin jučer prekinuo štrajk.
Dijana Hrka odvezena je u bolnicu kako bi primila infuziju, doznaje N1 Srbija od veterana koji je čuvaju.
Opća bolnica MediGrup priopćila je danas da je Dijana Hrka ponovno primljena u tu zdravstvenu ustanovu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, radi pružanja potrebne medicinske pomoći.
Nakon procjene stanja, pacijentici je osiguran liječnički nadzor i odgovarajuća terapija, navedeno je u priopćenju.
#update Dijana Hrka odvezena u bolnicu kako bi primila infuziju 13. dana štrajka glađuhttps://t.co/QZnRE9MbA4— TV N1 Beograd (@n1srbija) November 14, 2025
"Prioritet ostaje očuvanje zdravlja, stoga molimo medije i javnost za razumijevanje i poštivanje prava pacijentice na privatnost tijekom boravka u ustanovi", stoji u priopćenju.
Građani koji su došli pružiti podršku Dijani Hrki kod Skupštine rekli su za N1 da bi voljeli da ona prekine štrajk glađu, da se oporavi i da onda zajedno s građanima pronađe novi način za nastavak svoje borbe.
