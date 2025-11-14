Oglas

Majka novosadske žrtve

Dijana Hrka odvezena u bolnicu, pogoršano joj zdravstveno stanje. Oglasili se iz bolnice

author
N1 Srbija
|
14. stu. 2025. 16:07
Dijana Hrka
N1 Srbija

Dijana Hrka, majka Stefana koji je poginuo u padu novosadske nadstrešnice, štrajka glađu već 13. dan i prevezena je u bolnicu kako bi primila infuziju. I prijevoznik Milomir Jaćimović nastavio je štrajk glađu peti dan, dok je njegov maloljetni sin jučer prekinuo štrajk.

Oglas

Dijana Hrka odvezena je u bolnicu kako bi primila infuziju, doznaje N1 Srbija od veterana koji je čuvaju.

Opća bolnica MediGrup priopćila je danas da je Dijana Hrka ponovno primljena u tu zdravstvenu ustanovu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, radi pružanja potrebne medicinske pomoći.

Nakon procjene stanja, pacijentici je osiguran liječnički nadzor i odgovarajuća terapija, navedeno je u priopćenju.

"Prioritet ostaje očuvanje zdravlja, stoga molimo medije i javnost za razumijevanje i poštivanje prava pacijentice na privatnost tijekom boravka u ustanovi", stoji u priopćenju.

Građani koji su došli pružiti podršku Dijani Hrki kod Skupštine rekli su za N1 da bi voljeli da ona prekine štrajk glađu, da se oporavi i da onda zajedno s građanima pronađe novi način za nastavak svoje borbe.

Teme
beograd dijana hrka novi sad pad nadstrešnice srbija štrajk glađu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (7)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (7)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ