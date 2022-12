Direktor N1 Srbije: Ispričavam se gledateljima, morali smo progovoriti mrakom

Podijeli :

Izvor: N1

Programski direktor N1 Srbije, Igor Božić, ispričao se gledateljima što su na svojim ekranima 24 sata gledali mrak umjesto uobičajenog programa. On je istaknuo da nikome na televiziji nije lijepo kad ugasi program, ali da su morali progovoriti mrakom i pokazati kako bi Srbija izgledala da nema televizija N1 i Nove S.

„Ideja je bila da se solidariziramo s Novom koja je u natječaju za petu frekvenciju“, objasnio je Božić jednodnevno gašenje programa.

Kako je rekao, napravljen je mali trik i gledateljima nije unaprijed objašnjeno zbog čega se prekida program, a sve zbog toga da ljudi povjeruju da televizija N1 i Nove S više nema u kablovskom sustavu.

„Ta cijela igra koju vlast konstantno protura da je to interes vlasnika – ne, to je interes slobodnog novinarstva. Naš interes je da nas se vidi, ako može u cijeloj Srbiji. Naš interes je da se čuju informacije koje se ne dirigiraju iz jednog centra“, rekao je programski direktor N1 Srbije.

Dodao je da je iza ovakvog drastičnog poteza bila namjera da gledatelji vide realnost koja se može dogoditi, ako se javnost malo ne pomakne.

„S obzirom na sve pritiske koje imamo, od omalovažavanja i vrijeđanja novinara, preko napada na medije preko financijskih instrumenata da se na sve načine spriječi da nas itko emitira… Sistematski se radi na tome da nas se istisne s tržišta jer smetamo vlastima, jer kod nas ne postoji zabranjena tema“, podsjetio je Božić.

Novinarka Nove S Jelena Obućina kazala je da su reakcije građana na potez N1 i Nove S bile – što da sada gledam, Pink na kojem je Zadruga ili Hepi, na kojem je ruska propaganda. „Mislim da su građani dobro shvatili da bi bilo strašno kada bi bilo onako kako je bilo 24 sata“, kazala je Obućina za N1.

Ona objašnjava da se do ovakve situacije stiglo sustavnim radom već 10 godina i da je počelo kad je s emitiranjem počeo program N1.

„Ono što me zabrinjava je to njihovo uporno ponavljanje da smo druga strana medalje, dosta počinje piti vodu kod građana“, ukazala je Obućina.

N1 su podržali zastupnici oporbe u Skupštini Srbije, koji su na početku sjednice ustali i podigli papire s natpisom: „Mrak u Srbiji bez slobodnih medija“.

Božić kaže da nisu znali da će se to dogoditi i da nisu točni navodi prorežimskih tabloida da je reporter N1 dijelio te transparente zastupnicima u Skupštini.

„Kako se to dogodilo u Skupštini, prorežimski portali su napravili konstrukciju cijelog događaja da je naš reporter dao zastupnicima plakate. To se, naravno, nije dogodilo, naš reporter niti je dijelio letke, niti je znao što će se unutra dogoditi. Suština je da su tamo neke službe novinara koje sjede i u svakom trenutku su spremne plasirati laži. I onda dolazimo do pitanja o dvije Srbije. Propaganda protiv nas se stalno vodi i to nas sprečava da radimo naš posao“, istaknuo je Božić.

Kad je u pitanju povod za jednodnevno gašenje programa, istek rokova za dodjelu pete frekvencije, Božić kaže da pretpostavlja da je taj natječaj raspisan da bi se primirala javnost koja je bila iznervirana odlukom REM-a da se četiri nacionalne frekvencije dodijele istim televizijama koje su ih i ranije imale i sve to vrijeme kršile pravila.

„I javnost kako prođe vrijeme zaboravi, to je bilo u kolovozu, a sada smo u prosincu. Ljudi zaborave da je bio natječaj i da se ništa nije promijenilo“, kazao je programski direktor N1 Srbije.

Obućina ocjenjuje da predsjednica Vijeća REM-a Olivera Zekić ne zna hoće li biti dodijeljena peta frekvencije i da će ta odluka biti javljena večer prije, da bi članovi REM-a znali kako glasati. Dodaje da bi voljela da predsjednik Srbije demantira ono što su ona i Božić govorili, tako što će reći da je Nova S dobila frekvenciju.

