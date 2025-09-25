Oglas

"Krajnje besmisleno"

Dodik o sankcijama: Kad Estonija govori o separatizmu, to je kao kad pijanac govori o štetnosti alkohola

N1 Info
25. ruj. 2025. 18:57
Milorad Dodik
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se nakon objavljene informacije o tome kako mu je Estonija uvela sankcije.

"Kada Estonija govori o separatizmu i nekoga za to optužuje, isto je kao i kada pijanac govori o štetnosti alkohola. Nikada nisam bio u Estoniji, niti sam imao namjeru tamo ići, tako da je odluka o zabrani ulaska krajnje besmislena. Samo su Sarajevo, bar na jedan dan, učinili sretnim", napisao je Milorad Dodik na X-u.

Podsjetimo, Estonija je u četvrtak uvela sankcije neformalnom srpskom čelniku u Bosni i Hercegovini i proruskoj moldavskoj političarki Irini Vlah zbog vođenja separatističkih politika u tim zemljama.

BiH Estonija Milorad Dodik sankcije

