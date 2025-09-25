Dodik o sankcijama: Kad Estonija govori o separatizmu, to je kao kad pijanac govori o štetnosti alkohola

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se nakon objavljene informacije o tome kako mu je Estonija uvela sankcije.
"Kada Estonija govori o separatizmu i nekoga za to optužuje, isto je kao i kada pijanac govori o štetnosti alkohola. Nikada nisam bio u Estoniji, niti sam imao namjeru tamo ići, tako da je odluka o zabrani ulaska krajnje besmislena. Samo su Sarajevo, bar na jedan dan, učinili sretnim", napisao je Milorad Dodik na X-u.
Када Естонија говори о сепаратизму и некога за то оптужује, исто је као и када пијанац говори о штетности алкохола.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 25, 2025
Никада нисам био у Естонији, нити сам имао намјеру да тамо идем, тако да је одлука о забрани уласка крајње бесмислена.
Само су Сарајево, бар на један дан, учинили…
Podsjetimo, Estonija je u četvrtak uvela sankcije neformalnom srpskom čelniku u Bosni i Hercegovini i proruskoj moldavskoj političarki Irini Vlah zbog vođenja separatističkih politika u tim zemljama.
