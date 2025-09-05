Oglas

Prosvjedna nota

MVP BiH zbog Dodika uputilo prosvjed Mađarskoj: Vrijeđate našu zemlju

author
Hina
|
05. ruj. 2025. 14:15
bih-zastava-750x422
N1 / Ilustracija

Ministarstvo vanjskih poslova BiH uputilo je u petak prosvjednu notu Mađarskoj zbog toga što ta zemlja bivšeg čelnika Republike Srpske Milorada Dodika i dalje tretira kao izabranog dužnosnika, ali i zbog toga što je šef mađarske diplomacije u njegovoj nazočnosti tolerirao prijetnje secesijom.

Oglas

Dodik je u četvrtak boravio u Budimpešti i tamo održao zajedničku konferenciji za novinstvo s mađarskim ministrom vanjskih poslova Peterom Szijjartom koji je bivšeg čelnika RS titulirao kao "predsjednika" i pri tom izjavio kako samo narod u RS može birati tko će ga predstavljati, time neizravno podupirući planove za referendum koji Dodikove strukture vlasti kane održati 25. listopada.

Sam Dodik je stojeći uz Szijjarta vojne snage EU u BiH (EUFOR) u kojima sudjeluje i Mađarska nazivao "okupatorima", prijetio je kako će ubrzati planove za secesiju RS od BiH te vrijeđao dužnosnike Unije,  a visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta uspoređivao s Hitlerom.

U noti koja je zbog toga upućena na adresu mađarskog veleposlanstva u Sarajevu iz Ministarstva vanjskih poslova BiH su naveli kako "najoštrije prosvjeduju" zbog ponašanja šefa mađarske diplomacije odnosno službenog primanja "državljanina Bosne i Hercegovine Milorada Dodika kojem je Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) oduzelo mandat predsjednika entiteta RS".

Kršenje međunarodne diplomatske prakse

Dodali su kako su s posebnom zabrinutošću pratili to što je Dodik u nazočnosti ministra Szijjarta zagovarao secesiju i prijetio teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine na što šef mađarske diplomacije nije reagirao. 

Sve su to ocijenili izrazom kršenja međunarodne diplomatske prakse i uvredom za građane BiH.

"Komentari ministra vanjskih poslova Mađarske očituju nepoštivanje institucionalnih odluka i zakonodavstva naše zemlje te doprinose stvaranju ozračja nepovjerenja prema političkim namjerama Mađarske", stoji u prosvjednoj noti Ministarstva vanjskih poslova BiH čiji su sadržaj objavili mediji u toj zemlji.

Teme
Peter Sziarto mađarska7 milorad dodik republika srpska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ