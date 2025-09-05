MVP BiH zbog Dodika uputilo prosvjed Mađarskoj: Vrijeđate našu zemlju

Sam Dodik je stojeći uz Szijjarta vojne snage EU u BiH (EUFOR) u kojima sudjeluje i Mađarska nazivao "okupatorima", prijetio je kako će ubrzati planove za secesiju RS od BiH te vrijeđao dužnosnike Unije, a visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta uspoređivao s Hitlerom.