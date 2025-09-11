Nakon zabrane ulaska u zemlju
Kako bi postupila slovenska policija da Dodik pokuša ući u Sloveniju?
U javnosti odjekuje odluka slovenske vlade koja je razriješenom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zabranila ulazak u Sloveniju. To znači da bi policija, u slučaju moguće granične kontrole, Dodiku odbila ulazak u državu.
Oglas
Slovenska vlada je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za vanjske i europske poslove (MZEZ), jednoglasno potvrdila zabranu ulaska razriješenom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u Sloveniju.
O razlozima za postupanje protiv Dodika potpredsjednik vlade Matej Arčon na vladinoj konferenciji za novinare nije želio govoriti, jer materijal nosi oznaku tajnosti. No rekao je da je MZEZ, koje vodi Tanja Fajon, pripremilo temeljito i argumentirano obrazloženje sankcije.
Mjera protiv Dodika prema Arčonovim navodima stupila je na snagu već danas, ali ne uključuje zabranu ulaska njegovim članovima obitelji. U slučaju da bi Dodik unatoč sankciji došao u Sloveniju, bio bi vraćen u svoju državu, pojasnio je Arčon.
Policija bi Dodiku pri graničnoj kontroli odbila ulazak u državu
U Generalnoj policijskoj upravi dodatno su pojasnili za N1 Sloveniju da bi policajci, u skladu s odlukom vlade, Dodiku u slučaju moguće granične kontrole izrekli mjeru odbijanja ulaska u državu.
"Odbijanje ulaska u državu policija provodi pri graničnoj kontroli na temelju Zakona o nadzoru državne granice, Zakona o strancima, Schengenskog graničnog kodeksa i uputa o razlozima za odbijanje ulaska u Republiku Sloveniju državljaninu treće zemlje", naveli su još u Generalnoj policijskoj upravi.
Slovenska policija će nakon današnje odluke vlade u sustav unijeti odluku o zabrani ulaska Dodiku u državu. Ako bi razriješeni predsjednik Republike Srpske došao do slovenske granice odnosno na zračnu luku, pri kontroli bi mu odbili ulazak u državu.
Ako bi se pak dogodilo da se Dodik nađe na teritoriju Republike Slovenije i policija o tome bude obaviještena, uputila bi se k njemu, rekla mu da ima zabranu ulaska u državu i da mora odmah napustiti Sloveniju.
Razloga za djelovanje slovenske vlade protiv Dodika je više. Osim presude suda BiH, koju u dijelu o povlačenju s dužnosti predsjednika Republike Srpske ne poštuje, tu su i njegove separatističke težnje te podrivanje državnih institucija i ustava BiH.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas