Dodik se oglasio o poruci prvog čovjeka NATO-a

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik ponovo je u ponedjeljak najavio kako se neće odazvati pozivu na saslušanje u Tužiteljstvu BiH koje ga istražuje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo rušenja ustavnog poretka BiH a kritizirao je i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea.

Nakon što se u Banjoj Luci sastao s potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vulinom, novinarima je kazao kako još nije dobio službeni poziv državnog tužiteljstva ali ga očekuje.

“To nije isključeno u nekoj varijanti… Vidjet ćemo koga će on privesti i uhititi i hoće li uhititi”, izjavio je Dodik. Iskoristio je priliku i kako bi kritizirao glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea i to zbog jasne potpore koju je on tijekom boravka u Sarajevu dao visokom predstavniku Christianu Schmidtu.

Dodik je kazao kako je Ured visokog predstavnika (OHR) “zločinačka organizacija” a tu je ocjenu temeljio na netočnoj tvrdnji da je OHR u prošlosti financirao USAID.

“Po logici stvari i to je (OHR) zločinačka organizacija”, kazao je, dodajući kako vjeruje da će nova američka administracija prije ili kasnije OHR-u uskratiti financijsku potporu.

Izjave Ruttea u Sarajevu označio je “recidivima duboke države” odnosno administracije bivšeg predsjednika SAD Joea Bidena.

Kazao je kako je za mir i dijalog uz pojašnjenje kako razgovarati trebaju dva entiteta a temeljni problemom vidi to što RS i Federacija na različit način vide ustav BiH.

Tvrdi kako su sada i RS i Srbija na udaru “antibirokratske revolucije” čiji je cilj smjena vlasti, no nije pojasnio tko taj projekt provodi ali je uvjeren kako prosvjednici postavljaju “izvanzemaljske zahtjeve”.

Aleksandru Vučiću je poručio kako nipošto ne bi trebao pristati na prijelaznu vladu.

Vulin je kazao kako je u Banju Luku stigao kako bi još jednom potvrdio da sadašnja vlast u RS-u ima snažnu Vučićevu potporu a presudu kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora označio je “osvetom” zbog njegove politike.

“To je najozbiljniji udar na Daytonski sporazum i stabilnost u cijeloj regiji”, ustvrdio je Vulin koji je zaprijetio kako će Srbija reagirati na moguće uhićenje Dodika.

Sve je to povezao s prosvjedima studenata u Srbiji nazvavši ih hibridnim ratom protiv Srbije i Srba gdje god oni bili pa tako i u RS.

