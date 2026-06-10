Nova faza sukoba
Miro Kovač: Ako se konflikt na Bliskom istoku nastavi, to će za nas u Europi, pa i u Hrvatskoj, biti jako loše
Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o novoj eskalaciji sukoba između Irana i SAD-a, ali i ostalim aktualnostima.
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Američka vojska pokrenula je udare protiv ciljeva u Iranu, nakon što je Iran srušio borbeni helikopter Apache iznad Hormuškog tjesnaca.
Iran je zatim uzvratio Sjedinjenim Državama napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući nade da će se uskoro sklopiti mirovni sporazum Washingtona i Teherana i zaustaviti širi sukob na Bliskom istoku.
"Nastat će problemi s opskrbom nafte"
Miro Kovač navodi da je američki predsjednik morao reagirati: "Predsjednik Međunarodne energetske agencije Fatih Birol dao je intervju i rekao da ćemo krajem lipnja potrošiti sve strateške rezerve kada je riječ o nafti, što znači da će nastati problemi s opskrbom naftom. U srpnju ili kasnije ići ćemo na štednju ili na povišenje cijena. Cijene se formiraju na globalnoj razini, nastat će veliki problemi. Jedino racionalno bi bilo da se zaustavi taj konflikt i da se krene u normalizaciju opskrbe energentima, tu su u pitanju i gnojiva. Kina i azijske zemlje su posebno ovisne o Hormuškom tjesnacu. Od triju dosadašnji velikih kriza, Fatih je rekao, da je ova najveća energetska kriza, ozbiljne su stvari u pitanju. Tu je Trump kojeg čekaju izbori u studenom gdje mu prijeti gubitak većine u Zastupničkom domu, izbori u Izraelu najvjerojatnije u listopadu. Ako se nametne racionalnosti, doći će se do mirovnog sporazuma, a ako budu prevladavali strateški interesi, nastavit će se konflikt i to će za nas sve skupa u Europi, pa i u Hrvatskoj, biti jako loše."
"Iran je počeo pokazivati aroganciju"
Smatra da su Izrael i SAD podcijenili otpornost Irana: "Iran je već sada počeo pokazivati jednu aroganciju i kada je počeo napadati "preventivno" Izrael, to je nova faza koja pokazuje da su Iranci osokoljeni i vide stratešku slabost Izraelaca i Amerikanaca. Kina nastupa vrlo hladnokrvno i taj blok Rusija-Kina-Sjeverna Koreja-Iran je ozbiljna priča."
Dodaje da ovaj sukob pokazuje krizu zapadnog svijeta predvođenog SAD-om.
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