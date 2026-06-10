Miro Kovač: Ako se konflikt na Bliskom istoku nastavi, to će za nas u Europi, pa i u Hrvatskoj, biti jako loše

Miro Kovač navodi da je američki predsjednik morao reagirati: "Predsjednik Međunarodne energetske agencije Fatih Birol dao je intervju i rekao da ćemo krajem lipnja potrošiti sve strateške rezerve kada je riječ o nafti, što znači da će nastati problemi s opskrbom naftom. U srpnju ili kasnije ići ćemo na štednju ili na povišenje cijena. Cijene se formiraju na globalnoj razini, nastat će veliki problemi. Jedino racionalno bi bilo da se zaustavi taj konflikt i da se krene u normalizaciju opskrbe energentima, tu su u pitanju i gnojiva. Kina i azijske zemlje su posebno ovisne o Hormuškom tjesnacu. Od triju dosadašnji velikih kriza, Fatih je rekao, da je ova najveća energetska kriza, ozbiljne su stvari u pitanju. Tu je Trump kojeg čekaju izbori u studenom gdje mu prijeti gubitak većine u Zastupničkom domu, izbori u Izraelu najvjerojatnije u listopadu. Ako se nametne racionalnosti, doći će se do mirovnog sporazuma, a ako budu prevladavali strateški interesi, nastavit će se konflikt i to će za nas sve skupa u Europi, pa i u Hrvatskoj, biti jako loše."