usporena vožnja na dionicama
Dvije prometne nesreće na A3: Kolone i zastoji na zagrebačkoj obilaznici od ranih jutarnjih sati
Dvije prometne nesreće koje su se jutros dogodile na autocesti A3 izazvale su ozbiljne poteškoće u prometu na zagrebačkoj obilaznici. Već od ranih jutarnjih sati vozači su se suočavali s dugim kolonama i usporenom vožnjom na više dionica.
Oglas
Prvi zastoji počeli su se stvarati oko 7.40 sati u smjeru Bregane. Kolona se protezala od ulaza Jankomir do čvora Lučko, nakon nesreće između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad na 17. kilometru autoceste A3. Prema podacima Hrvatskog autokluba, promet se na tom dijelu odvija dvjema prometnim trakama uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.
Problemi su zabilježeni i na istočnijem dijelu obilaznice. Druga prometna nesreća uzrokovala je stvaranje kolone između Buzina i Kosnice. Za sada nisu objavljeni službeni podaci o okolnostima nesreća, njihovoj težini niti o eventualno ozlijeđenim osobama.
Dodatne poteškoće u prometu uzrokovalo je i oštećenje opreme na kolniku. Riječ je o dionici između čvorova Lučko i Buzin, na 19. kilometru i 700 metara autoceste A3, no u suprotnom smjeru, prema Lipovcu, piše tportal. I ondje se promet odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.
HAK je tijekom jutra izvijestio i o pojačanoj gustoći prometa između čvorova Kosnica i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na toj se dionici promet odvija usporeno, uz povremene zastoje.
Vozačima se savjetuje dodatni oprez, strpljenje u prometu te prilagodba brzine uvjetima na cesti.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas