Dvije prometne nesreće na A3: Kolone i zastoji na zagrebačkoj obilaznici od ranih jutarnjih sati

Dodatne poteškoće u prometu uzrokovalo je i oštećenje opreme na kolniku. Riječ je o dionici između čvorova Lučko i Buzin, na 19. kilometru i 700 metara autoceste A3, no u suprotnom smjeru, prema Lipovcu, piše tportal. I ondje se promet odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.