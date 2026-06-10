NY Times se raspisao o hrvatskoj obali: "Jedno od najprivlačnijih ljetnih odredišta u Europi"

Autor NYTimesa Alex Crevar ističe kako prvi susret s našom obalom može biti 'prava zbrka jer sve traži pozornost', od Dinarskih Alpa, kamenih kuća i maslinika, do više od 1200 otoka. Ipak, glavni mu je savjet da prigrlite lokalni mentalitet: 'Kao što Hrvati kažu: Pomalo. Polako. Nema potrebe ugurati sve prilike za fotografiranje na mjestima gdje se litice spajaju s morem i magnetsku mediteransku kulturu u jedan posjet. Vratit ćete se.'