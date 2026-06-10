Što posjetiti?
NY Times se raspisao o hrvatskoj obali: "Jedno od najprivlačnijih ljetnih odredišta u Europi"
Prestižni The New York Times u svom putničkom dijelu donosi detaljan, zavodljiv vodič pod naslovom 'Where to Go on the Croatian Coast' (Koja mjesta posjetiti na hrvatskoj obali), namijenjen svima koji prvi put planiraju posjet jednom od 'najprivlačnijih ljetnih odredišta u Europi'
Autor NYTimesa Alex Crevar ističe kako prvi susret s našom obalom može biti 'prava zbrka jer sve traži pozornost', od Dinarskih Alpa, kamenih kuća i maslinika, do više od 1200 otoka. Ipak, glavni mu je savjet da prigrlite lokalni mentalitet: 'Kao što Hrvati kažu: Pomalo. Polako. Nema potrebe ugurati sve prilike za fotografiranje na mjestima gdje se litice spajaju s morem i magnetsku mediteransku kulturu u jedan posjet. Vratit ćete se.'
Kroz pet jasno odvojenih obalnih zona donosi impresije o hrvatskim gradovima, ali i preporuke za noćenja, restorane i izlete.
Pula i Istarski poluotok: Rimsko carstvo susreće Toskanu
Američki list opisuje Pulu kao grad s 'strateškom pozicijom dugom 3000 godina', naglašavajući da ono 'što su Rimljani ostavili iza sebe, čini najveći istarski grad jedinstvenim'. Uz Arenu i Augustov hram, Times hvali stari grad i 17-stoljetni Kaštel. Ostatak poluotoka, s talijanskim utjecajima, proglašavaju hedonističkom oazom: 'Često je se uspoređuje s Toskanom... no upravo je unutrašnjost, tartufi, maslinovo ulje i vino,zapečatila istarsku epikurejsku reputaciju.'
Za kavu preporučuju 'Caffe Uliks' u čast Jamesu Joyceu, uz zalazak sunca čaša bijele malvazije obavezna je u baru 'La Resistance', dok za hranu biraju stogodišnju 'Ribarsku Kolibu' i konobu 'Alla Beccaccia'. Za smještaj izdvajaju 'Park Plaza Arenu' i 'Monumenti', a ne propuštaju ni 'tartufima bogatu' Motovunsku šumu te rt Kamenjak s njegovim 'skrivenim uvalama i liticama'.
Rijeka i regija Kvarnera: Kultura na ušću rijeke
Za Rijeku NYT konstatira da 'nije razmetljiva, tipična destinacija s plažama, ali upravo u tome leži njezina privlačnost'. U gradu smještenom na 'velikom zavoju Jadrana', vide nevjerojatan spoj povijesti: 'Brodogradilišni grad na ušću Rječine uspio je stopiti melting pot imigranata i utjecaja... u grad s ugodnim, proživljenim osjećajem i alt-kulturnim senzibilitetom.' Preporučuju uspon na 'Trsatsku gradinu' i šetnju 'Korzom', a za umjetničku dozu navode Muzej moderne i suvremene umjetnosti.
Dnevni boravak u 'Book Caffe Dnevni Boravak', craft pivo u 'Celtic Caffe Bardu' i nezamjenjivi riblji brudet u 'Konobi Fiume' dio su riječke gastro priče. U blizini, Times predlaže bijeg na prečesto zapostavljene otoke, Krk, Cres, Lošinj i Rab, ili u 'šumoviti Nacionalni park Risnjak, dom vukovima, medvjedima i kritično ugroženim risovima'. Spavanje? Savjetuju 'Hilton Rijeka Costabella Beach Resort' ili povijesni 'Hotel Continental'.
Zadar i Sjeverna Dalmacija: Od Liburna do modernog ritma
Približavajući se jugu, NYT upoznaje Zadar kroz prizmu njegovih drevnih putnika: Liburna, Grka, Rimljana, Mlečana i Habsburgovaca. 'Danas Zadar isprepliće tu povijest s modernošću', dok hodate 'romanskim planom ulica' od starogradskih taverni do sjeverozapadnog rta, 'gdje Morske orgulje sviraju jadranske melodije'. Blizina Nacionalnih parkova, od slapova Plitvica, kanjona Paklenice do otoka Kornata, svrstala je ovaj grad na visoko mjesto njihovih preporuka, prenosi tportal.
Što probati? Koktele na 'Muro Baru' na samim zidinama ili tapase u 'Pincu' u povijesnoj Varoši. Ručak se savjetuje u 'Bistrou Pjat' i odličan lokalni sushi u 'Antiquusu'. Heritage 'Hotel Bastion' i 'Hyatt Regency Zadar' istaknuti su kao najbolje opcije za prenoćište, uz napomenu da srednjovjekovni Šibenik i NP Krka leže na samo sat vremena vožnje južnije.
Split i Srednja Dalmacija: Labirint Dioklecijanove ostavštine
Najveći primorski grad započeo je svoj život kao 'četvrtostoljetna mirovinska palača za rimskog cara Dioklecijana'. 'Danas je Dioklecijanova palača, UNESCO-va svjetska baština, labirint popločenih uličica pun dućana, restorana, vinskih barova i dvorišta', oduševljen je autor. Posjet Splitu ne može proći bez Zvonika svetog Dujma, splitske plaže 'Bačvice' i 'spomenika' splitskog hedonizma - šetnice Rive.
Za opuštanje preporučuju kultnu 'Teracu Vidilica' na Marjanu i starogradsku gostionicu 'Villa Spiza' s dalmatinskom 'hranom za dušu' te vrhunski restoran 'Dvor' za fine-dining. Uz spavanje u novom 'Hotelu Ambasador' ili hotelu unutar Palače 'Heritage Hotel Antique', naglašeno je kako je Split najbitnija luka za trajekte prema Visu, Hvaru, Braču i Korčuli: 'Planirate doći na nekoliko dana? Odaberite otok i posvetite se. Dovoljno su slični da ništa nećete propustiti ako jedan preskočite.'
Dubrovnik i Južna Dalmacija: Žrtva vlastite slave
Dubrovnik u ovom vodiču dobiva titulu 'odredišta iz kuće slavnih'. Krije se iza zidina visokih 24 metra koje 'okružuju mozaik krovova od terakote stisnutih između glatko ulaštenih, bijelih vapnenačkih ulica'. No, zbog te iste ljepote, NYT svrstava Dubrovnik među europske 'najviše previše voljene destinacije', pozivajući čitatelje da paze kako dolaze: 'Dođite tijekom proljeća ili jeseni. Posjetite ujutro prije nego se putnici s kruzera sjure.'
Nakon uspona na Zidine, Times preporučuje skriveni kutak za kavu ('Cogito'), koktele na krovu 'Love Bara' te dalmatinske specijalitete u 'Poklisaru' na Stradunu ili restoranu 'Lucin Kantun'. Kao opcije prenoćišta spominju 'Hotel Excelsior' i 'Pucić Palace', ali sugeriraju i bijeg od gužvi na poluotok Pelješac, točnije, u 'Mali Ston' gdje ćete 'uloviti mjesto uz samo more za kamenice ravno iz mora' i kušati slavni lokalni dingač.
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