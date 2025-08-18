REPUBLIKA SRPSKA
Dodik smijenio premijera pa pozvao na borbu za slobodu: Branimo 34.000 života danih za ovu zemlju
Poslije sastanka na kojem je odlučeno da Vlada Republike Srpske ide u rekonstrukciju i da Radovan Višković službeno podnosi ostavku na mjesto premijera tog entiteta, obratio se i predsjednik Milorad Dodik.
"Kao vladajuća koalicija i stranka, uporno analiziramo situaciju. Zapad vodi hibridni rat protiv RS-a već 30 godina. Smatrali smo da to treba prevladati jednim širim konsenzusom. Svaki racionalan politički analitičar trebao je znati da se razmišljalo i o ovom trenutku", rekao je Dodik prilikom obraćanja.
Zahvalio je Viškoviću na dosadašnjem angažmanu.
"Zahvaljujem Radovanu Viškoviću, koji je bio dio razgovora o svemu ovome. Mi smo jedinstveni i nastavljamo dalje. Ovo je jedan od ključnih trenutaka za nas. Višković će nastaviti na funkciji direktora Autocesta RS-a. Ovo je samo fluktuacija kadrova koju ima SNSD."
Kaže da će Višković biti kandidat na sljedećim izborima i važna kadrovska ponuda.
"On je nesumnjivo obilježio ovo razdoblje i ne želim davati nikakve ocjene. Nemamo nikakvu aferu, ovo je ljudski i politički dogovor. Na sljedećim izborima on će biti jedna od važnih kadrovskih ponuda. Želimo da Vlada RS-a dobije novi legitimitet. Ova je Vlada učinila sve da gospodarski život u RS-u, u gotovo nemogućim okolnostima, funkcionira. Naš narod je žrtva i svjedok stradanja. Mi smo potpisnici Daytonskog sporazuma, a to je bila pogreška. RS nije trebala potpisati taj sporazum", kazao je Dodik.
U nastavku je, po starom običaju, nastavio s uvredama na račun Bošnjaka i bivše američke administracije.
"Počistite nered koji je napravila demokratska struktura iz SAD-a, ali da ne bude prekasno. Ovo što radi Christian Schmidt, koji je podržao Kamalu Harris, jasno govori da je protiv Donalda Trumpa i da ne odustaje od svojih namjera."
Usput je komentirao i događaj preko vikenda u vezi s izraelskim putovnicama koje su završile u smeću nakon smještaja u jednom od hotela u Sarajevu.
"Podržao je muslimane u napadu na Izraelce, podvalio europskim rabinima dolazak u Sarajevo. Odbacujemo praksu da netko može pokupiti izraelske putovnice i baciti ih u smeće. Ne želimo živjeti s tim, sutra to mogu biti i naše putovnice."
"Neću se povući"
Nastavio je s uvredama na račun bošnjačkog naroda, nazivajući ih "muslimanima". Dodao je i da se "neće povući" te da neće dopustiti intervencije izvana.
"Učinit ću sve da objasnim narodu da moramo izaći iz BiH ako ne bude trajnog dogovora. To neće biti lako, ali i to se mora učiniti. Ne želim se povući i dati priliku da ostrašćeni muslimani iz Sarajeva progone sve Srbe. Proces protiv mene nije vođen na temelju zakona koji je donijelo domaće tijelo nego na temelju odluke stranaca. Jasno je da je ovo politička ujdurma koju je izmislio jedan Nijemac."
Također je pozvao "Srbe da brane RS" i EUFOR da stane na entitetske linije.
"Ja, kao predsjednik Srba ovdje, ne želim gledati Srbe podčinjene u BiH. Ako nismo ravnopravni, onda nemamo razloga ostati. Ne branite Dodika, branite sebe. Branimo 34.000 života danih za ovu zemlju. Ako sada izgubimo, izgubili smo zauvijek. Pozivam sve ljude iz RS-a da se svrstaju iza NSRS-a i njezinih odluka. Suprotstavit ćemo se svakoj intervenciji izvana. Ta se intervencija neće dogoditi. Pozivamo EUFOR da stane na entitetske linije između konstitutivnih naroda koji nisu u dobrim političkim odnosima. Nema nikoga tko se treba brinuti. Osigurali smo dovoljno kapaciteta da sve ovo provedemo", istaknuo je Dodik.
Još je dodao da ga "BiH ne zanima" i da se stavlja na čelo "pokreta za slobodu".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare