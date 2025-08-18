Dodik smijenio premijera pa pozvao na borbu za slobodu: Branimo 34.000 života danih za ovu zemlju

"Ja, kao predsjednik Srba ovdje, ne želim gledati Srbe podčinjene u BiH. Ako nismo ravnopravni, onda nemamo razloga ostati. Ne branite Dodika, branite sebe. Branimo 34.000 života danih za ovu zemlju. Ako sada izgubimo, izgubili smo zauvijek. Pozivam sve ljude iz RS-a da se svrstaju iza NSRS-a i njezinih odluka. Suprotstavit ćemo se svakoj intervenciji izvana. Ta se intervencija neće dogoditi. Pozivamo EUFOR da stane na entitetske linije između konstitutivnih naroda koji nisu u dobrim političkim odnosima. Nema nikoga tko se treba brinuti. Osigurali smo dovoljno kapaciteta da sve ovo provedemo", istaknuo je Dodik.