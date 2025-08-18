Najavljen veliki sastanak: Poznato ime novog kandidata za premijera RS-a?

Rekao je kako je odlazak s premijerske dužnosti očekivao "otkako je imenovan" 2018. godine dodajući da je ostavka njegov doprinos tome "da se postigne konsenzus u RS". Tvrdi da između njega i Dodika nema nikakve svađe i sukoba te je najavio kako će ostati lojalni član SNSD-a i da će to biti sve dok ova stranka ne ostvari svoj krajnji cilj "a to je RS kao država".