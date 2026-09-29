Dodikov kandidat za predsjednika RS-a veličao rušitelja Bjelovara Tepića

"Danas, 35 godina od pogibije, možemo samo s dubokim poštovanjem da se poklonimo majoru Tepiću i devetnaestogodišnjem Stojadinu Mirkoviću. Neka im je vječna slava! Na nama je da čuvamo mir i slobodu koju su nam najhrabriji ostavili kao zavjet", napisao je Minić u objavi na mreži X.