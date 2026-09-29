mumin hodžić
Šef sindikata Čistoće: "Nekima je teško prihvatljivo i teško probavljivo da iza štrajka stoje radnici"
Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić rekao je da su spremni na bilo koju vrstu odgovornostii ako iza ovoga stoji bilo tko.
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"Iza ovoga ne stoji nitko, osim radnika Zagrebačkog holdinga, što je nekima teško prihvatljivo i teško probavljivo, da iza nečega stoje radnici koji žele bolja materijalna prava i ništa drugo", rekao je ispred Županijskog suda.
Situacija u Čistoći je, kaže, danas ista. I danas su organizirali nužni dio s 20 kamiona i 6 kamiona koji su bili prije puni te s još nekim manjim dijelom kamiona. Dodali su Mamuticu, Jelkovec kao velika naselja.
Upitan što očekuje od današnjeg ročišta, rekao je: "Ne bih komentirao ništa, nisam pravnik. Ono što mogu reći jest da iza ovoga ne stoji nitko. Tu su odvjetnici i sud koji će reći svoje. Mi smo napravili sve sukladno zakonu, poštivat ćemo bilo koju presudu. Mislimo da smo po svemu ispravni. Organizatori ovog štrajka su radnici Holdinga i ZET-a", poručio je.
Odvjetnik Bermin Meškić, zastupnik Sindikata Čistoće, rekao je da će svoje argumente ponoviti i danas na ročištu. Dodao je da je štrajk najavljen sukladno Zakonu o radu i da su svi preduvjeti ispunjeni. "Na sudu je da sudi, a mi smo svoje argumente iznijeli jučer, a to ćemo napraviti i danas", rekao je.
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