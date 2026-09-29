Šef sindikata Čistoće: "Nekima je teško prihvatljivo i teško probavljivo da iza štrajka stoje radnici"

Upitan što očekuje od današnjeg ročišta, rekao je: "Ne bih komentirao ništa, nisam pravnik. Ono što mogu reći jest da iza ovoga ne stoji nitko. Tu su odvjetnici i sud koji će reći svoje. Mi smo napravili sve sukladno zakonu, poštivat ćemo bilo koju presudu. Mislimo da smo po svemu ispravni. Organizatori ovog štrajka su radnici Holdinga i ZET-a", poručio je.