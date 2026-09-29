Evo koliko iznosi medijalna plaća u ZET-u

Kada su, pak, u pitanju plaće u Holdingu, prema podacima koje je komunalni div objavio, vozači u Čistoći u srpnju su prosječno dobili 1851 euro neto, radnici na Gradskim grobljima 1586 eura, vrtlari u Zrinjevcu 1574 eura, cestari u Zagrebačkim cestama 1545 eura, a komunalni radnici u Čistoći 1651 euro. Najvišu prosječnu plaću među zanimanjima za koja je Holding objavio podatke imaju vozači Čistoće. Tako je prosječna isplaćena neto plaća s dodacima u srpnju iznosila je 1851,05 eura, što je 70 posto više nego u srpnju 2021. godine. Najmanja neto plaća isplaćena vozaču Čistoće u srpnju iznosila je, pak, 1528,91 euro. Dobio ju je radnik koji živi u Zagrebu, a u tom je mjesecu deset dana bio na godišnjem odmoru. Najveća isplaćena plaća iznosila je 2654,35 eura. Riječ je o vozaču koji je cijeli mjesec radio u trećoj smjeni, odradio sedam prekovremenih sati, na posao putuje iz Zagorja, za što prima 157.17 eura naknade za prijevoz te ima porezni odbitak od 1920 eura za četvero uzdržavanih članova obitelji.