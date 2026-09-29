Potvrdila tvrtka
Evo koliko iznosi medijalna plaća u ZET-u
Prosječna isplaćena neto plaća sa stalnim dodacima za vozača autobusa/tramvaja u ZET-u u srpnju 2026. godine iznosila je 1992,12 eura, što je u prosjeku 63 posto više nego u srpnju 2021. godine, a prosječna plaća u cijelom ZET-u je u srpnju bila 1931,33 eura.
Medijalna plaća u ZET-u srpnju ove godine iznosila je 1942,42 eura, rekli su za Večernji list iz gradske tvrtke. Iznos je to koji je oko 44 posto veći od medijalne neto plaće u Hrvatskoj koja, prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, iznosi 1346 eura. Materijalna prava djelatnika u Holdingu i ZET-u ovise o radnom mjestu osobe, podružnici u kojoj radi i mjesečnom fondu sati, a osnovica plaće od 1. siječnja ove godine u obje tvrtke iznosi 592 eura bruto te se uvećava za koeficijent složenosti radnog mjesta, piše novinarka Nikolina Orešković.
Prosječna isplaćena neto plaća sa stalnim dodacima za vozača autobusa/tramvaja u ZET-u u srpnju 2026. godine iznosila je 1992,12 eura, što je u prosjeku 63 posto više nego u srpnju 2021. godine, a prosječna plaća u cijelom ZET-u je u srpnju bila 1931,33 eura. Najmanja isplaćena neto plaća vozača autobusa sa srednjom stručnom spremom iznosila je 1661,14 eura i isplaćena je radniku iz Zagreba s 15 godina staža koji je odradio puno radno vrijeme u dvije smjene, bez prekovremenih sati i bez dodatnih poreznih olakšica.
Jedna od najvećih isplaćenih plaća vozaču autobusa u istom mjesecu dosegnula je 2725,05 eura. Riječ je o radniku iz Zagreba s 21 godinom radnog staža koji je radio u različitim smjenama i vikendima, a tijekom mjeseca koristio je i dio godišnjeg odmora. Taj iznos uključuje i 14 prekovremenih sati, dodatak za vožnju zglobnog vozila te poreznu olakšicu za četvero uzdržavanih članova obitelji.
Predsjednik Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović rekao je za HRT da iznos od 2800 eura, koji se spominje u javnosti, ne predstavlja prosječnu plaću. "Do ožujka 2026. bio sam vozač autobusa pa iz prve ruke mogu reći kolika je stvarna plaća. Moja je s dvoje djece, 26 godina staža i poreznim olakšicama, uključujući noćni rad i blagdane, iznosila oko 1790 eura. Plaća od 2800 eura dogodi se jednom godišnje, i to kod radnika koji ima četvero djece i velik fond sati. Taj novac nije nađen na cesti, krvavo je zarađen", poručio je Vučemilović, ali nije otkrio koliko je plaćen kao šef sindikata.
Plaće u Holdingu
Kada su, pak, u pitanju plaće u Holdingu, prema podacima koje je komunalni div objavio, vozači u Čistoći u srpnju su prosječno dobili 1851 euro neto, radnici na Gradskim grobljima 1586 eura, vrtlari u Zrinjevcu 1574 eura, cestari u Zagrebačkim cestama 1545 eura, a komunalni radnici u Čistoći 1651 euro. Najvišu prosječnu plaću među zanimanjima za koja je Holding objavio podatke imaju vozači Čistoće. Tako je prosječna isplaćena neto plaća s dodacima u srpnju iznosila je 1851,05 eura, što je 70 posto više nego u srpnju 2021. godine. Najmanja neto plaća isplaćena vozaču Čistoće u srpnju iznosila je, pak, 1528,91 euro. Dobio ju je radnik koji živi u Zagrebu, a u tom je mjesecu deset dana bio na godišnjem odmoru. Najveća isplaćena plaća iznosila je 2654,35 eura. Riječ je o vozaču koji je cijeli mjesec radio u trećoj smjeni, odradio sedam prekovremenih sati, na posao putuje iz Zagorja, za što prima 157.17 eura naknade za prijevoz te ima porezni odbitak od 1920 eura za četvero uzdržavanih članova obitelji.
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