Čović razočarao Dodika: Neugodno iznenađen raskidom koalicije

REUTERS/Amel Emric

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik izjavio je u subotu da je razočaran odlukom predsjednika HDZ BiH Dragana Čovića da s oporbenim političkim strankama pregovara o uspostavi nove vladajuće koalicije ocijenivši kako je to prije svega rezultat potrebe da se riješi pitanje izbornog zakona.

Čović je u petak nakon sastanka s čelnicima tri stranke bošnjačko-građanskog bloka iz dosadašnje vladajuće koalicije u BiH načelno potvrdio kako je spreman na dogovor o novom partnerstvu odnosno savezom sa srpskim oporbenim strankama što znači izbacivanje iz vlasti Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Čović je istaknuo kako se ustav i zakoni moraju poštovati a oni koji rade protivno ne mogu biti partneri čime je aludirao na Dodikove postupke.

“Ovo što Dragan Čović pokušava uraditi to je njegova stvar… Nikada nisam ni očekivao da prati to što mi radimo”, izjavio je na to Dodik.

Kazao je kako vjeruje da će Čović sada iskoristiti priliku kako bi s bošnjačkom stranom ispregovarao izmjene izbornog zakona a Bošnjaci će “morati popustiti”.

Bude li, kako je kazao, razvidno da će rezultat tog dogovora biti zajamčeno pravo Hrvatima da biraju svog člana Predsjedništva BiH SNSD će to poduprijeti bio u oporbi ili na vlasti.

“Bez obzira na to što sada doživljavamo neugodnim ovo što HDZ radi mi ćemo glasati jer se radi o hrvatskom narodu a ne o HDZ-u”, kazao je Dodik.

Zaključio je kako je izbor HDZ BiH da se opredijeli za oporbu pogrešan jer oporba nije ta koja upravlja Republikom Srpskom.

Zaključio je i kako je u postojećim okolnostima europski put BiH iluzija jer je za RS neprihvatljivo usvajanje zakona na kojima inzistira Europska komisija.

