Judit Polgár
Magyar doživio prvi veliki politički neuspjeh: Šahovska velemajstorica odbila poziciju predsjednice
Mađarski premijer Péter Magyar doživio je prvi ozbiljan politički udarac otkako je preuzeo dužnost, nakon što je šahovska velemajstorica Judit Polgár odbila kandidaturu za predsjednicu države samo dan nakon što ju je javno predložio.
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Judit Polgár (49) na Facebooku je objavila da je ponuda bila "najveća čast u njezinu životu", ali da u sebi nije pronašla "snagu preuzeti povijesnu odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije."
Magyar ju je predložio nakon ostavke predsjednika
Peter Magyar je ideju da Polgár, koju mnogi smatraju najboljom šahisticom u povijesti, postane predsjednica iznio u nedjelju navečer na društvenim mrežama, nedugo nakon što je dotadašnji predsjednik Tamás Sulyok podnio ostavku na njegov zahtjev, piše Bloomberg.
Budući da Magyarova stranka Tisza u parlamentu ima dvotrećinsku većinu, njezin izbor gotovo bi sigurno bio potvrđen.
Nakon odbijanja kandidature premijer i njegova stranka sada moraju pronaći novog kandidata koji će popuniti upražnjeno mjesto nastalo nakon smjene osoba koje je na ključne državne položaje postavio bivši premijer Viktor Orbán.
Predsjednik ima uglavnom ceremonijalnu ulogu
Iako je predsjednička funkcija u Mađarskoj uglavnom ceremonijalna, predsjednik države može odgoditi proglašenje zakona ili ih uputiti Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti.
U vladajućim krugovima postojala je zabrinutost da bi Sulyok mogao usporiti donošenje zakona potrebnih za ponovno pokretanje isplate sredstava iz fondova Europske unije, na koja Magyar računa kako bi proveo svoj program.
Novi predsjednik trebao bi imati široku potporu
U obraćanju parlamentu Magyar više nije spominjao Judit Polgár, već je rekao da bi novi predsjednik, koji bi tu dužnost obnašao privremeno do donošenja novog ustava, trebao biti izabran uz široki društveni konsenzus.
Dio kritičara ranije je upozoravao da je njezina kandidatura predstavljena bez šire javne rasprave te da, unatoč velikom ugledu koji uživa u Mađarskoj još od trenutka kada je s 15 godina postala šahovska velemajstorica, nema političkog iskustva.
Orbánovi saveznici osporavaju smjenu predsjednika
Za vrijeme vladavine Viktora Orbána, koja je trajala 16 godina i završila Magyarovom uvjerljivom izbornom pobjedom u travnju, predsjedničku su dužnost obnašali uglavnom Orbánovi bliski suradnici, za koje je oporba tvrdila da djeluju kao produžena ruka vlade.
Orbánovi saveznici sada tvrde da je smjena Tamása Sulyoka, provedena ustavnom izmjenom kojom mu je prijevremeno okončan mandat, nezakonita te poručuju da neće priznati nijednog novog predsjednika.
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