EK u odgovoru na pismo urednika UM-a: Sloboda medija, što uključuje zaštitu uredničke neovisnosti, ključni je element procesa pristupanja

"Iako ne možemo intervenirati u slučajevima promjena osoblja u privatnoj kompaniji, podsjećamo da su sloboda medija i pluralizam jedno od suštinskih temelja demokratskog društva i temeljno pravo u EU-u", navode iz Europske komisije u odgovoru na pisma urednika United Medije, dodajući da to uključuje zaštitu uredničke neovisnosti, koja je među ključnim principima Akta o slobodi medija u EU-u. Sloboda medija ključni je element procesa pristupanja Srbije EU-u, ističu iz Europske komisije i navode da su zabrinuti zbog pritisaka i napada kojima su neki novinari bili izloženi u kontekstu nedavnih prosvjeda. Očekuju da nadležna tijela brzo reagiraju na sve slučajeve i osiguraju učinkovit sudski postupak.

Podsjećamo, urednici United Medije su nakon smjene čelnih ljudi u United Grupi, Dragana Šolaka i Viktorije Boklag, zabrinuti za budućnost slobodnog novinarstva, uputili pismo međunarodnoj javnosti, kao i predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, nadležnim povjerenicima, zastupnicima Europskog parlamenta – Odboru za kulturu i obrazovanje (CULT), Europskoj federaciji novinara (EFJ), Reporterima bez granica (RSF), Međunarodnom institutu za tisak (IPI), Odboru za zaštitu novinara (CPJ).

Iz Europske komisije navode da su pažljivo pročitali pismo i uzeli u obzir zabrinutost.

"Iako ne možemo intervenirati u slučajevima promjene osoblja u privatnoj kompaniji, podsjećamo da su sloboda medija i pluralizam jedno od suštinskih temelja demokratskog društva i temeljno pravo u EU-u. Ovo uključuje zaštitu uredničke neovisnosti, koja je među ključnim principima Akta o slobodi medija u EU-u kao dijela pravne stečevine EU-a, s kojom se od zemalja kandidata očekuje usklađivanje zakonodavstva.

Sloboda medija stoga je ključni element procesa pristupanja Srbije EU-u. Očekujemo da vlasti u Srbiji stvore poticajno okruženje u kojem se sloboda medija i sloboda izražavanja mogu ostvarivati bez prepreka. Podjednako je važno da novinari mogu raditi bez ikakvih prijetnji nasiljem, uznemiravanjem i zastrašivanjem, kako bi građani imali pristup svim informacijama", navedeno je u odgovoru.

Kako se dodaje, zabrinuti su zbog pritisaka i napada kojima su neki novinari bili izloženi u kontekstu nedavnih prosvjeda. Očekuju da nadležna tijela brzo reagiraju na sve slučajeve i osiguraju učinkovit sudski postupak kako bi počinitelji bili privedeni pravdi.

"Kao što je povjerenica Kos izjavila, upravo europski put Srbije nudi rješenja za mnoga pitanja koja su u središtu rasprave u Srbiji, uključujući i slobodu medija. Komisija će nastaviti pažljivo pratiti ove događaje, također u kontekstu pregovora o pristupanju EU-u, i o tome će izvještavati u okviru Paketa o proširenju za 2025. godinu", navodi se u odgovoru Europske komisije, koji potpisuje šef Glavne uprave za proširenje i istočno susjedstvo.

U pismu naslovljenom kao Apel za zaštitu neovisnog novinarstva u jugoistočnoj Europi, urednici su naveli:

Mi, urednici medija koji posluju u okviru United Medije, članice United Groupe (UG), duboko smo zabrinuti nedavnom odlukom BC Partnersa, većinskog dioničara UG-a, da bez javnog obrazloženja smijeni osnivača kompanije, g. Dragana Šolaka, i izvršnu direktoricu grupe, gđu Viktoriju Boklag.

Ova odluka izazvala je ozbiljnu zabrinutost među novinarima i urednicima diljem naše medijske mreže. Od samog početka, g. Šolak bio je dosljedan i principijelan zagovornik neovisnog novinarstva na Balkanu. U ambijentu stalnih i koordiniranih napada režima s autoritarnim tendencijama – naročito u Srbiji – g. Šolak je pružao nepokolebljivu podršku i zaštitu uredničke neovisnosti, čak i pod golemim političkim i ekonomskim pritiscima.

Bilo koji drugi poduzetnik vjerojatno bi podlegao takvim neprekidnim napadima: kampanjama blaćenja, regulatornim pritiscima i izravnim uplitanjima. Ali g. Šolak vjerovao je u našu misiju – da javnosti pružimo točne, profesionalne i neovisne informacije – i odupro se svim pokušajima da se naruši urednička sloboda.

Zabrinuti smo da bi iznenadna smjena g. Šolaka i gđe Boklag mogla značiti da je BC Partners izložen političkom pritisku i da otvara prostor za urednički utjecaj od strane vlada i interesnih skupina koje su neprijateljski nastrojene prema slobodi medija. To bi predstavljalo ozbiljan udarac za jedan od rijetkih otoka neovisnog novinarstva u jugoistočnoj Europi.

Zbog toga upućujemo sljedeći apel:

Da BC Partners javno potvrdi svoju posvećenost očuvanju neovisnosti svih uredničkih timova unutar United Medije;

Da se ne donose kadrovske ili menadžerske odluke koje bi mogle ugroziti ili umanjiti tu neovisnost;

Da europske institucije i organizacije za zaštitu novinara aktivno prate situaciju i pomognu u očuvanju jednog od posljednjih uporišta slobodnog i profesionalnog novinarstva na Balkanu.

Novinari unutar United Medije suočavali su se s prijetnjama, zastrašivanjem i kampanjama diskreditacije upravo zato što su ostali neovisni. Izvještavaju istinito i hrabro, u službi javnog interesa.

Mediji u okviru naše mreže nisu samo poduzeća – oni su ključne javne institucije koje svakodnevno pružaju točne, provjerene informacije milijunima građana u zemljama u kojima su demokratski standardi i sloboda medija sve više ugroženi.

Pozivamo vas da prepoznate moguće posljedice ove promjene i da zauzmete jasan stav – prije nego što politički utjecaj zamijeni novinarski integritet na jednoj od rijetkih preostalih platformi slobodnog izražavanja u našem regionu.