na snazi nova pravila

Ekipa N1 na Bajakovu: Kako funkcionira novi sustav za ulazak u Hrvatsku

N1 Srbija , Hina
N1 Srbija , Hina
|
12. lis. 2025. 17:57

Ekipa N1 Srbije danas je na graničnom prijelazu Bajakovo prema Hrvatskoj provjerila kako funkcionira novi sustav ulaska u EU.

Novi europski sustav ulaska i izlaska (EES) u zemlje Europske unije stupio je u snagu u nedjelju, nakon gotovo desetljeća razvoja i nekoliko odgoda.

Novim sustavom se žigovi u putovnicama zamjenjuju otiscima prstiju i biometrijom lica, zahvaljujući čitačima postavljenima u zračnim i morskim lukama te željezničkim postajama diljem Europe.

Cilj je registrirati sve ulaske i izlaske nedržavljana članica EU-a koji kratko ostaju na teritoriju Unije (90 dana u bilo kojih 180 dana). Time se vlastima omogućava da otkrivaju prekoračenja i automatski odbijaju ulaske. 

„To će graničnoj policiji potvrditi da je osoba s putovnicom doista ona koja jest i da je taj dokument nije lažan”, rekla je Assita Kanko, zastupnica konzervativaca i reformista (ECR) u Europskom parlamentu i izvjestiteljica toga tijela za EES.

Novi sustav uvozi se u nekoliko faza u šest mjeseci, do 10. travnja 2026. godine. 

Ekipa N1 Srbije provjerila je jutros na graničnom prijelazu Bajakovo prema Hrvatskoj kako funkcionira novi sustav ulaska u EU.

Državljani iz zemalja nečlanica EU-a će pri dolasku u Uniju, s iznimkom Cipra i Irske, država koje nisu članice šengenskog prostora, na graničnim prijelazima morati dati svoju putovnicu i otiske prstiju te se fotografirati. 

Te informacije bit će potrebne i na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj, a u većini slučajeva će se čuvati tri godine.

Ekipa N1 Srbije danas je na graničnom prijelazu Bajakovo prema Hrvatskoj provjerila kako funkcionira novi sustav ulaska u EU - pogledajte u priloženom videu.

Teme
ees schengen

