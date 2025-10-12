na snazi nova pravila
Ekipa N1 na Bajakovu: Kako funkcionira novi sustav za ulazak u Hrvatsku
Ekipa N1 Srbije danas je na graničnom prijelazu Bajakovo prema Hrvatskoj provjerila kako funkcionira novi sustav ulaska u EU.
Novi europski sustav ulaska i izlaska (EES) u zemlje Europske unije stupio je u snagu u nedjelju, nakon gotovo desetljeća razvoja i nekoliko odgoda.
Novim sustavom se žigovi u putovnicama zamjenjuju otiscima prstiju i biometrijom lica, zahvaljujući čitačima postavljenima u zračnim i morskim lukama te željezničkim postajama diljem Europe.
Cilj je registrirati sve ulaske i izlaske nedržavljana članica EU-a koji kratko ostaju na teritoriju Unije (90 dana u bilo kojih 180 dana). Time se vlastima omogućava da otkrivaju prekoračenja i automatski odbijaju ulaske.
„To će graničnoj policiji potvrditi da je osoba s putovnicom doista ona koja jest i da je taj dokument nije lažan”, rekla je Assita Kanko, zastupnica konzervativaca i reformista (ECR) u Europskom parlamentu i izvjestiteljica toga tijela za EES.
Novi sustav uvozi se u nekoliko faza u šest mjeseci, do 10. travnja 2026. godine.
Ekipa N1 Srbije provjerila je jutros na graničnom prijelazu Bajakovo prema Hrvatskoj kako funkcionira novi sustav ulaska u EU.
Državljani iz zemalja nečlanica EU-a će pri dolasku u Uniju, s iznimkom Cipra i Irske, država koje nisu članice šengenskog prostora, na graničnim prijelazima morati dati svoju putovnicu i otiske prstiju te se fotografirati.
Te informacije bit će potrebne i na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj, a u većini slučajeva će se čuvati tri godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
