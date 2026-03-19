INCIDENT U PODGORICI
Eksplozija u "Montenegro Space Research", ima ozlijeđenih
U prostorijama organizacije Montenegro Space Research u Podgorici dogodila se eksplozija, u kojoj su, prema nezvaničnim informacijama Vijesti.me, ozlijeđene dvije osobe.
Organizacija je službeno potvrdila za Vijesti.me da se incident dogodio, ali je navela da je jedna osoba ozlijeđena.
"Možemo potvrditi da se incident dogodio na radnom mjestu. Jedna osoba je ozlijeđena i trenutno je pod liječničkim nadzorom. Odmah su obaviještene nadležne institucije i postupak je u tijeku, te iz tog razloga u ovom trenutku nismo u mogućnosti dati dodatne detalje. Molimo za razumijevanje i poštivanje privatnosti ozlijeđene osobe", rekao je redakciji Filip Jovićević, jedan od osnivača i direktor.
Prema neslužbenim informacijama "Vijesti", u incidentu koji se dogodio u prostorijama "Montenegro Space Research", jedna osoba zadobila je ozljede ruke, zbog čega su joj amputirana dva prsta. Druga osoba, zadobila je oštećenje sluha, prema informacijama dostavljenim redakciji.
Obje osobe obavljale su praksu u "Montenegro Space Research" kroz program stručnog usavršavanja.
"Montenegro Space Research" iz Podgorice osnovan je 2023. godine i bavi se razvojem svemirske tehnologije i istraživanja. Najpoznatiji su po lansiranju prvog crnogorskog satelita "Luča" u orbitu krajem prošle godine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
